Parlamentare R. Moldova: Candidați eliminați din cursa electorală

Comisia Electorală Centrală (CEC) din Republica Moldova a decis vineri excluderea candidaților Partidului "Inima Moldovei" din cursa electorală. Formațiunea este condusă de Irina Vlah, fostă başcană a Găgăuziei.

Conform hotărârii, cei 25 de reprezentanți ai "Inima Moldovei" nu vor mai figura pe listele Blocului Electoral Patriotic al Socialiştilor, Comuniştilor, Inima şi Viitorul Moldovei, pentru alegerile parlamentare programate la 28 septembrie.

"Abuzurile regimului PAS împotriva opoziţiei"

Decizia vine după ce, cu o zi înainte, Curtea de Apel Chișinău a aprobat solicitarea Ministerului Justiției și a suspendat pentru un an activitatea partidului, invocând finanțări ilegale. În ședința CEC, excluderea a fost votată cu șase voturi „pentru” și trei „împotrivă”.

"Eu cred că ceea ce a decis Curtea de Apel, prin încheiere, şi a limitat activitatea unui partid politic şi, ca consecinţă, activitatea acestui partid politic în această campanie electorală urmează a fi limitată şi corespunzător candidaţii desemnaţi de această entitate nu mai pot participa în alegeri", a explicat vicepreședintele CEC, Pavel Postica.

Blocului Electoral Patriotic al Socialiştilor, Comuniştilor, Inima şi Viitorul Moldovei i s-a acordat un termen de 24 de ore pentru a-și reface lista electorală, astfel încât să respecte regula de gen: 60% bărbați și 40% femei.

Pe durata ședinței, în fața sediului CEC din Chișinău a avut loc un protest organizat de același bloc electoral, sub sloganul "Abuzurile regimului PAS împotriva opoziţiei", conform Agerpres.