Paralimpicul Josh Sundquist transformă Halloween-ul într-o lecție de viață: de la sportiv la simbol al creativității - VIDEO

Josh Sundquist, care și-a pierdut piciorul stâng din cauza cancerului, a devenit o adevărată legendă a costumelor de Halloween. De la un flamingo roz la un pompier care alunecă pe un stâlp, fiecare creație a sa este o combinație de umor, ingeniozitate și autoironie.

Anul acesta, americanul s-a transformat în… statul Florida, un tribut adus noii sale vieți, după ce a decis să se mute acolo împreună cu familia, pentru ca fiul său să crească aproape de bunici. Într-o notă simbolică, micuțul a fost costumat în uragan, o alegere care i-a făcut pe fani să zâmbească: „Florida și uraganul, o pereche perfectă!”, a glumit Josh.

„Vreau ca costumele mele să fie ceva ce numai eu aș putea purta. Sunt create exact pentru forma mea, exact pentru corpul meu”, a explicat el într-un live pe TikTok. „Mă bucur să pot vorbi despre dizabilitate în orice mod pot, chiar și prin râs.”

De la pârtii la lumina reflectoarelor

Fost sportiv de performanță, Sundquist a concurat la Jocurile Paralimpice de Iarnă de la Torino 2006 la schi alpin. După retragerea din sport, și-a descoperit o nouă pasiune: comedia și motivația prin umor. Este acum scriitor, vorbitor inspirațional, soț și tată, dar publicul îl cunoaște mai ales pentru ceea ce el numește „costume adaptive”, un concept pe care l-a inventat în 2010.

Totul a început cu o glumă, un costum de om de turtă dulce parțial mâncat. De atunci, colecția lui a crescut impresionant: Tigger, Groot sau Lumière au prins viață prin creativitatea lui, conform Paralympic.

Procesul nu e deloc simplu. În fiecare an, Josh lucrează luni întregi cu un creator de recuzită pentru a-și aduce ideile la viață. „Petrec jumătate de an gândindu-mă la Halloween. Și chiar când cred că am terminat, ideile nu mă lasă în pace”, spune el zâmbind.

Flamingo-ul care a devenit viral

Unul dintre cele mai iubite costume ale sale a fost cel de flamingo roz, realizat în 2013. „Flamingo-ul a fost atât de straniu și amuzant încât nu cred că-l voi depăși vreodată”, mărturisește el. Totuși, a fost și cel mai nepractic: „Trebuia să merg pe mâini, cu cârja... greu să socializezi așa la o petrecere.”

Cu timpul, Josh a început să pună accent pe funcționalitate și durabilitate, asigurându-se că se poate bucura pe deplin de sărbătoare, alături de familia sa.

„Costum cu costum, schimb percepția asupra dizabilității”

Impactul lui Sundquist depășește divertismentul. Într-o zi, o vânzătoare l-a recunoscut și i-a povestit despre „un tip cu un picior” care face costume de Halloween amuzante, fără să-și dea seama că vorbea chiar despre el.

„Atunci mi-am dat seama că am schimbat ceva. Că, în loc să vadă o persoană cu dizabilitate și să se gândească la ceva trist, ea s-a gândit la costume amuzante. A fost cea mai frumoasă confirmare că munca mea contează.”

Astăzi, Josh Sundquist inspiră milioane de oameni să privească altfel diversitatea, transformând Halloween-ul într-un prilej de empatie, acceptare și, desigur, zâmbete.