€ 5.0851
|
$ 4.3947
|

Subcategorii în Stiri

 
Data publicării: 13:42 31 Oct 2025

Paralimpicul Josh Sundquist transformă Halloween-ul într-o lecție de viață: de la sportiv la simbol al creativității - VIDEO
Autor: Alexandra Curtache

paralimpic Foto: TikTok
 

Pentru Josh Sundquist, fost schior paralimpic și actual creator de conținut, Halloween-ul nu este doar o zi de distracție, ci o formă de artă și o declarație despre dizabilitate, umor și reziliență.

Josh Sundquist, care și-a pierdut piciorul stâng din cauza cancerului, a devenit o adevărată legendă a costumelor de Halloween. De la un flamingo roz la un pompier care alunecă pe un stâlp, fiecare creație a sa este o combinație de umor, ingeniozitate și autoironie.

Anul acesta, americanul s-a transformat în… statul Florida, un tribut adus noii sale vieți, după ce a decis să se mute acolo împreună cu familia, pentru ca fiul său să crească aproape de bunici. Într-o notă simbolică, micuțul a fost costumat în uragan, o alegere care i-a făcut pe fani să zâmbească: „Florida și uraganul, o pereche perfectă!”, a glumit Josh.

„Vreau ca costumele mele să fie ceva ce numai eu aș putea purta. Sunt create exact pentru forma mea, exact pentru corpul meu”, a explicat el într-un live pe TikTok. „Mă bucur să pot vorbi despre dizabilitate în orice mod pot, chiar și prin râs.”

De la pârtii la lumina reflectoarelor

Fost sportiv de performanță, Sundquist a concurat la Jocurile Paralimpice de Iarnă de la Torino 2006 la schi alpin. După retragerea din sport, și-a descoperit o nouă pasiune: comedia și motivația prin umor. Este acum scriitor, vorbitor inspirațional, soț și tată, dar publicul îl cunoaște mai ales pentru ceea ce el numește „costume adaptive”, un concept pe care l-a inventat în 2010.

Totul a început cu o glumă, un costum de om de turtă dulce parțial mâncat. De atunci, colecția lui a crescut impresionant: Tigger, Groot sau Lumière au prins viață prin creativitatea lui, conform Paralympic.

Procesul nu e deloc simplu. În fiecare an, Josh lucrează luni întregi cu un creator de recuzită pentru a-și aduce ideile la viață. „Petrec jumătate de an gândindu-mă la Halloween. Și chiar când cred că am terminat, ideile nu mă lasă în pace”, spune el zâmbind.

Flamingo-ul care a devenit viral

Unul dintre cele mai iubite costume ale sale a fost cel de flamingo roz, realizat în 2013. „Flamingo-ul a fost atât de straniu și amuzant încât nu cred că-l voi depăși vreodată”, mărturisește el. Totuși, a fost și cel mai nepractic: „Trebuia să merg pe mâini, cu cârja... greu să socializezi așa la o petrecere.”

Cu timpul, Josh a început să pună accent pe funcționalitate și durabilitate, asigurându-se că se poate bucura pe deplin de sărbătoare, alături de familia sa.

„Costum cu costum, schimb percepția asupra dizabilității”

Impactul lui Sundquist depășește divertismentul. Într-o zi, o vânzătoare l-a recunoscut și i-a povestit despre „un tip cu un picior” care face costume de Halloween amuzante, fără să-și dea seama că vorbea chiar despre el.

„Atunci mi-am dat seama că am schimbat ceva. Că, în loc să vadă o persoană cu dizabilitate și să se gândească la ceva trist, ea s-a gândit la costume amuzante. A fost cea mai frumoasă confirmare că munca mea contează.”

Astăzi, Josh Sundquist inspiră milioane de oameni să privească altfel diversitatea, transformând Halloween-ul într-un prilej de empatie, acceptare și, desigur, zâmbete. 

@josh.sundquist

My new Halloween costume ????

♬ original sound - Josh Sundquist

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 14 minute
IQOS și SELETTI marchează colaborarea din 2025 prin lansarea unei colecții îndrăznețe, în ediție limitată
Publicat acum 39 minute
Cum poate România să devină un hub regional în domeniul hidrogenului. Pariul lui Ovidiu Dranga
Publicat acum 48 minute
George Simion cere protecție pentru el și familia lui: Antifa a vandalizat sediul AUR / Ultima măsură, azil politic în SUA
Publicat acum 52 minute
Revista BCU Carol I, subiectul săptămânii la De Ce Citim/ VIDEO
Publicat acum 57 minute
Ministrul Economiei anunță că au fost alocați 800.000 de euro Uzinei Mecanice Sadu pentru dezmembrarea muniției
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 29 Oct 2025
Oana Țoiu s-a umplut de ridicol privind militarii americani din România. Care-i explicația?!
Publicat acum 20 ore si 44 minute
Oana Gheorghiu, noul vicepremier, mesajul serii către Sorin Grindeanu
Publicat acum 17 ore si 42 minute
Nu Trump ar fi ordonat retragerea trupelor din România. Ipoteza lui Adrian Zuckerman: E foarte periculos, n-am cuvinte
Publicat pe 29 Oct 2025
Răsturnare de situație cu plecarea Carrefour din România. Ministrul Agriculturii, anunțul zilei / video
Publicat pe 29 Oct 2025
PACEA DE LA BUCUREȘTI! Ciuvică a aflat de ce pleacă o parte din militarii americani din România
 
rezultatul alegerilor din 7 decembrie anuntat in momentul anuntarii Rezultatul alegerilor din 7 decembrie, anunțat în momentul... anunțării

de Val Vâlcu

esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close