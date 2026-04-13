Panică la metrou, luni dimineață. Un vagon a fost cuprins de fum

La stația de metrou Eroii Revoluției, de pe Magistrala 2 Tudor Arghezi–Pipera, unul dintre vagoane s-a umplut de fum, iar pasagerii au fost nevoiți să se autoevacueze, potrivit Realitatea Plus.

Călătorii au observat fumul care a început să se răspândească în vagon, moment în care trenul a fost oprit și oamenii evacuați. Circulația altor trenuri a fost perturbată temporar.

Primele informații arată că incidentul ar fi fost provocat de o defecțiune la sistemul de frânare al trenului.

Reprezentanții Metrorex urmează să stabilească, în urma anchetei, cauza exactă a defecțiunii și dacă a existat vreun risc pentru pasageri.