Pană majoră la un operator de telefonie. Mai mulți oameni au murit pentru că nu au mai putut suna la urgențe

O pană majoră la un operator de telefonie din Australia a lăsat sute de oameni fără posibilitatea de a contacta serviciile de urgență timp de 13 ore. Incidentul a avut loc în mai multe regiuni, inclusiv Australia de Sud, Australia de Vest, Teritoriul de Nord și sud-vestul statului New South Wales. Operatorul Optus a confirmat că cel puțin trei persoane și-au pierdut viața în urma blocajului apelurilor, iar autoritățile suspectează că o a patra persoană ar fi murit după ce apelul său la serviciile de urgență nu a fost conectat, scrie BBC.

Directorul general al companiei a cerut scuze familiilor victimelor și publicului pentru „eșecul complet inacceptabil” și a explicat că defecțiunea a fost cauzată de o problemă tehnică identificată în timpul unui upgrade de rețea. El a mai spus că firma a fost conștientă de incident abia după 13 ore, în ciuda multiplelor sesizări ale clienților privind lipsa serviciilor.

Operatorul va suporta „consecințe semnificative”

Autoritatea națională de comunicații din Australia investighează gestionarea întârziată a situației și a declarat că este „profund îngrijorată” de incident. Instituția a subliniat că furnizorii de telecomunicații trebuie să asigure accesul la serviciile de urgență în orice moment și a amintit că Optus, unul dintre cei doi mari furnizori de telefonie din Australia, a fost sancționat anul trecut pentru o defecțiune similară, care a afectat mii de persoane.

Ministerul Comunicațiilor a declarat că nu există scuze pentru incapacitatea oamenilor de a apela serviciile de urgență și că operatorul va suporta „consecințe semnificative”. Premierul australian a spus că directorul general ar trebui să ia în considerare demisia.

Compania a promis actualizări publice zilnice pe măsură ce apar informații noi și a asigurat că va lua măsuri pentru a preveni astfel de incidente pe viitor.