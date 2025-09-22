Pană majoră la un operator de telefonie. Mai mulți oameni au murit pentru că nu au mai putut suna la urgențe

Mai multe persoane și-au pierdut viața după ce nu au putut suna la urgențe timp de ore întregi.
O pană majoră la un operator de telefonie din Australia a lăsat sute de oameni fără posibilitatea de a contacta serviciile de urgență timp de 13 ore. Incidentul a avut loc în mai multe regiuni, inclusiv Australia de Sud, Australia de Vest, Teritoriul de Nord și sud-vestul statului New South Wales. Operatorul Optus a confirmat că cel puțin trei persoane și-au pierdut viața în urma blocajului apelurilor, iar autoritățile suspectează că o a patra persoană ar fi murit după ce apelul său la serviciile de urgență nu a fost conectat, scrie BBC.
Directorul general al companiei a cerut scuze familiilor victimelor și publicului pentru „eșecul complet inacceptabil” și a explicat că defecțiunea a fost cauzată de o problemă tehnică identificată în timpul unui upgrade de rețea. El a mai spus că firma a fost conștientă de incident abia după 13 ore, în ciuda multiplelor sesizări ale clienților privind lipsa serviciilor.
Autoritatea națională de comunicații din Australia investighează gestionarea întârziată a situației și a declarat că este „profund îngrijorată” de incident. Instituția a subliniat că furnizorii de telecomunicații trebuie să asigure accesul la serviciile de urgență în orice moment și a amintit că Optus, unul dintre cei doi mari furnizori de telefonie din Australia, a fost sancționat anul trecut pentru o defecțiune similară, care a afectat mii de persoane.
Ministerul Comunicațiilor a declarat că nu există scuze pentru incapacitatea oamenilor de a apela serviciile de urgență și că operatorul va suporta „consecințe semnificative”. Premierul australian a spus că directorul general ar trebui să ia în considerare demisia.
Compania a promis actualizări publice zilnice pe măsură ce apar informații noi și a asigurat că va lua măsuri pentru a preveni astfel de incidente pe viitor.
