Data publicării: 17:20 20 Oct 2025

Pană majoră la Amazon Web Services: Zeci de aplicații au fost afectate
Autor: Elena Aurel

fuziunea-dintre-amazon-si-producatorul-roomba-irobot--abandonata-din-cauza-unor-probleme-de-concurenta_30410700 Foto cu rol ilustrativ: Agerpres
 

O pană majoră la Amazon Web Services a afectat sute de site-uri și aplicații la nivel global.

Luni, sute dintre cele mai populare site-uri și aplicații la nivel mondial au fost afectate de o defecțiune majoră a platformei Amazon Web Services (AWS), serviciul de cloud computing al companiei americane Amazon, potrivit BBC. 

Printre platformele care au întâmpinat probleme s-au numărat Snapchat, Zoom, Roblox și Duolingo, precum și sistemele informatice ale unor bănci, Lloyds și Halifax, unde utilizatorii au întâmpinat dificultăți serioase de acces.

Amazon, care deține în jur de o treime din piața mondială de servicii cloud, a confirmat defecțiunea și a anunțat că echipele sale tehnice investighează cauza problemei și lucrează pentru restabilirea rapidă a serviciilor.

„Suntem conștienți de problema care afectează un subset de clienți și investigăm activ cauza principală”, se arată în comunicatul emis de AWS.

Banca Lloyds a confirmat, la rândul ei, că incidentul a avut impact și asupra filialelor Halifax și Bank of Scotland.

„Este posibil să fi văzut rapoarte despre problemele la Amazon Web Services care afectează o serie de site-uri web și aplicații din Marea Britanie. Acest lucru afectează unele dintre serviciile noastre în acest moment. Ne pare rău pentru acest lucru. Vă rugăm să aveți răbdare în timp ce investigăm problema”, a transmis compania într-o postare pe platforma X.

Amazon Web Services (AWS) este unul dintre cei mai mari furnizori de infrastructură cloud din lume, care susține funcționarea a sute de mii de aplicații și servicii digitale. O pană apărută pe această platformă are efecte extinse, deoarece afectează simultan numeroase site-uri și aplicații din domenii diferite.

Defecțiunea recentă a provocat probleme pentru platforme populare precum Snapchat, Duolingo, Roblox, Zoom, Netflix, Reddit sau Canva, dar și pentru servicii bancare online ale instituțiilor Lloyds și Halifax. Utilizatorii au semnalat, de asemenea, dificultăți în utilizarea asistentului Alexa și a altor aplicații conectate. 

Potrivit Downdetector, lista serviciilor afectate este una foarte amplă și include aplicații de comunicare, jocuri video, platforme educaționale și servicii financiare.

 

Amazon a remediat problema

Amazon Web Services (AWS) a reușit să repună în funcțiune serviciile după câteva ore de la apariția defecțiunii. Compania a explicat că problema a fost provocată de o eroare într-un centru de date din Virginia, iar unele aplicații ar putea funcționa mai lent în perioada de recuperare.

După remediere, mai multe platforme și companii afectate, precum Robinhood, Coinbase, Reddit, HMRC și grupul bancar Lloyds (care include Halifax și Bank of Scotland), au anunțat că serviciile lor au revenit la normal. De asemenea, și asistentul Alexa sau sistemul Ring de la Amazon au înregistrat o scădere semnificativă a numărului de plângeri.

