(P) ILFOV | „Călătorind prin lume”, spectacol de excepție în Buftea

Spectacolul muzical-coregrafic „Călătorind prin lume”, organizat de Ansamblul Artistic „Doina Ilfovului”, a oferit publicului o incursiune plină de culoare, energie și sensibilitate prin dansuri și melodii din întreaga lume.

Palatul Cultural Buftea a găzduit un eveniment de excepție - spectacolul „Călătorind prin lume”, o producție semnată de Ansamblul Artistic „Doina Ilfovului”, sub egida Centrului Cultural Buftea. Publicul a fost purtat într-o veritabilă călătorie prin tradiții și culturi, într-un amestec spectaculos de dans, muzică și costume autentice.

,,Spectacolul ‘Călătorind prin lume’ ne-a arătat de ce este arta o limbă universală și cum pot tradițiile să călătorească dincolo de granițe. Iar noi, atunci când sprijinim organizarea unui astfel de eveniment cultural, ne dorim să fie o adevărată sărbătoare a comunității și un prilej de mândrie pentru cei care duc mai departe valorile autentice ale județului Ilfov.”, a declarat doamna Alexandrina Niță, directoarea Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov.

Sub îndrumarea profesorului coregraf Daniela Mîndroc și a instructorului Valentin Rogojinaru, artiștii ansamblului au adus pe scenă momente pline de grație și expresivitate, ilustrând frumusețea dansului popular din diferite colțuri ale lumii. Costumele, realizate cu minuțiozitate de Margareta Pistol, au completat perfect tabloul vizual al spectacolului.

Evenimentul a reunit numeroși invitați și formații locale: Marioara Man Gheorghe, Bianca Nicola Gheorghe, Atelierul de Pian al Centrului Cultural Buftea și al Clubului de Muzică Buftea (prof. Mărioara Marcu), Ansamblul Vocal-Instrumental „A Doua Familie” (prof. Mărioara Marcu), Atelierul de Canto – Muzică Ușoară (prof. Mihai Iancu), Clubul de Muzică Buftea (prof. Maria Ojică, coord. prof. Marcu Sorin), Corul de Copii „Sunetul Muzicii” (prof. Cristina Manoliu Săvulescu) și Grupul Vocal „Noua Generație” (coord. Vrabie Geta).

Atmosfera a fost completată de prestația Tarafului Tradițional al Clubului de Muzică Buftea, condus de Marcel Stan și coordonat de Marcu Sorin, dar și de momente-surpriză care au adus zâmbete și emoție spectatorilor. Invitatul special al serii, artista Lorenna, a oferit un plus de rafinament și sensibilitate, încheind seara într-o notă memorabilă.

Prezentarea evenimentului a fost asigurată de Mărioara Marcu, iar regia artistică a purtat semnătura Danielei Mîndroc.

„Călătorind prin lume” a fost mai mult decât un spectacol – a fost o celebrare a artei și a unității culturale. Palatul Cultural Buftea rămâne un pol activ al vieții culturale ilfovene, unde pasiunea și talentul se împletesc armonios sub lumina reflectoarelor.

Evenimentele și activitățile care păstrează tradiția și moștenirea culturală a județului Ilfov, care au rolul de a educa tinerele generații și de a promova valorile autentice, sunt realizate de Consiliul Județean Ilfov, prin Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov, în colaborare cu centrele culturale ilfovene. Eforturile CJCPCT Ilfov de a păstra și transmite mai departe moștenirea culturală a județului Ilfov reprezintă o investiție în viitorul unei comunități conectate la rădăcinile sale.