Orban: Rectificarea bugetară trebuie făcută cu acordul PNL şi al coaliţiei

Preşedintele Partidului Naţional Liberal, Ludovic Orban, a declarat vineri seara că rectificarea bugetară va trebui realizată cu acordul PNL şi al coaliţiei. Întrebat dacă rectificarea trebuie făcută de către premierul Florin Cîţu, care deţine interimatul la Finanţe, sau de către viitorul ministru, Orban a replicat că aceasta trebuie realizată cu acordul conducerii PNL şi al coaliţiei. 'Rectificarea oricum trebuie făcută cu acordul PNL şi al conducerii PNL. De asemenea, cu acordul coaliţiei. Rectificarea, ca şi legea bugetului de stat, se dezbat atât în partid, cât şi în coaliţie şi vor fi rodul deciziilor luate până la urmă în coaliţie', a arătat liderul liberalilor, într-o declaraţie acordată presei.

Totodată, Orban a declarat că rectificarea bugetară este necesară pentru a răspunde evoluţiilor din primele şapte luni ale anului

'După primele şase luni, conform legii responsabilităţii fiscal-bugetare, Ministerul Finanţelor trebuie să pregătească raportul privind situaţia economică şi bugetară care fundamentează rectificarea bugetară. Aşteptăm pregătirea acestui raport, în conformitate cu legea responsabilităţii fiscal-bugetare, şi în funcţie de aceasta, evident, se va opera o rectificare bugetară', a spus preşedintele PNL.

Duel între Florin Cîțu și Ludovic Orban pe tema vechimii în partid

Duel între Florin Cîțu și Ludovic Orban pe tema vechimii în partid. Premierul a precizat că s-a înscris în PNL în '90, iar replica actualului lider a fost că și el s-a înscris în același an, dar a rămas alături de liberali.

”În sfârșit, vorbesc acasă. După un turneu prin România, am ajuns acasă și am să vă spun o poveste pe care nu am mai spus-o, dar o știu prietenii mei apropiați. În '90 eram în clasa a 12-a și, nu știu câți dintre dumneavoastră știți unde era sediul PNL în '90 -pe Calea lui Traian, unde este CEC acum... O căsuță mică, cu afișe cu Radu Câmpeanu, înainte de alegeri... Și în 90, cu un grup de prieteni și cu cei care o cunoașteți pe doamna profesoară de engleză, am fost și ne-am înscris în Partidul Național Liberal. În 90, cred că era februarie-martie, înainte de alegeri. Deci, atunci a început povestea mea cu Partidul Național Liberal. După am plecat din țară și am reînnoit povestea în 2016, la București”, le-a spus Flroin Cîțu liberalilor din Vâlcea.

Replica lui Ludovic Orban nu s-a lăsat așteptată

”Și eu m-am înscris în Partidul Național Liberal în 1990, dar eu am rămas membru 30 de ani, alături de dumneavoastră”, a spus Ludovic Orban.

Cei doi participă la conferința de alegeri de la organizația județeană Vâlcea.

Congresul PNL va avea loc pe 25 septembrie. La președinția partidului și-au depus candidaturile Ludovic Orban și Florin Cîțu.