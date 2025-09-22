€ 5.0753
|
$ 4.3117
|

Subcategorii în Stiri

 
Data publicării: 12:14 22 Sep 2025

Orașul în care ai voie să stai pe telefon doar 2 ore pe zi

Autor: Tiberiu Vasile
copiii-dependenti-de-tehnologie--inclusiv-de-smartphone-uri--sunt-mai-expusi-riscului-de-boli-mintale_17403200 Sursa Foto: FreePik
 

Un oraș a adoptat luni o ordonanță fără precedent care cere locuitorilor să limiteze timpul petrecut în fața ecranelor.

Autoritățile din Toyoake, un oraș situat în centrul Japoniei, au adoptat luni o ordonanță fără precedent care recomandă locuitorilor să limiteze timpul petrecut în fața ecranelor, precum smartphone-uri, tablete sau console de jocuri, la maximum două ore pe zi, în afara orelor de muncă și școală. Deși nu prevede sancțiuni, măsura a stârnit interes și discuții pe plan național, fiind prima de acest tip din Japonia, potrivit agenției Kyodo. Ordonanța va intra în vigoare de la 1 octombrie.

Documentul recunoaște utilitatea tehnologiei, dar atrage atenția asupra efectelor negative ale consumului excesiv de conținut video și alte servicii digitale, cum ar fi privarea de somn și diminuarea interacțiunilor familiale. În rândul elevilor, ordonanța stabilește limite stricte: copiii din școlile primare nu ar trebui să folosească telefoanele după ora 21:00, iar cei din gimnaziu și liceu după ora 22:00, „deoarece somnul suficient este esențial pentru dezvoltarea fizică și mentală” a minorilor.

Ordonanța recomandă părinților și adulților să stabilească reguli familiale clare privind utilizarea dispozitivelor

Ordonanța recomandă părinților și adulților responsabili să stabilească reguli familiale clare privind utilizarea dispozitivelor digitale. Primarul Masafumi Kouki a explicat pentru Kyodo News că limitele de timp au fost stabilite în conformitate cu recomandările Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale pentru un somn sănătos, estimând că depășirea a două ore pe zi în zilele lucrătoare poate conduce la privarea de odihnă și la efecte negative asupra sănătății.

Această inițiativă marchează un pas important în abordarea efectelor expunerii digitale asupra sănătății publice și încurajează familiile să gestioneze mai atent timpul petrecut în fața ecranelor, conform Agerpres.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

japonia
ecran
smarphone
ordonanta
oras
toyoake
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
Cele mai noi știri
Publicat acum 18 minute
Un bărbat drogat a dat buzna în apartamentul unei tinere. Ce a urmat
Publicat acum 21 minute
Haosul continuă! Aeroporturile europene, încă afectate după atacul cibernetic. Anulări în lanț la Bruxelles, Londra și Berlin
Publicat acum 22 minute
Născuți în diaspora – drumul spre consolidarea identității culturale – Ediția a III-a
Publicat acum 28 minute
Curs valutar BNR 22 septembrie 2025. Cotațiile zilei
Publicat acum 33 minute
Se cere plecarea Dianei Buzoianu de la Mediu. Daniel Zamfir: Întârzie avizele la hidrocentrale
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 21 Sep 2025
Kamala intră la rupere: Dezvăluirile Kamalei Harris despre Biden și alți lideri americani provoacă o adevărată furtună între democrați
Publicat pe 20 Sep 2025
Iluzia păcii s-a spulberat: Rusia a anunțat că se pregătește deja pentru următorul război
Publicat acum 15 ore si 28 minute
Alexandru Athanasiu și achitarea care a schimbat o viață
Publicat acum 15 ore si 20 minute
Va demisiona Bolojan după decizia CCR privind pensiile speciale? Analiza lui Chirieac
Publicat acum 17 ore si 50 minute
Băiat de 13 ani, mort după un accident cu trotineta. Adevărul motiv pentru care parlamentarii nu înăspresc legea
cine o protejeaza pe mama ii protejeaza copilul copilul este o extensie a mamei inclusiv cand ea vede o singura scapare Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

pentru bucuresti nu e mai ieftin sa mearga turistii cu taxiul Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

pretul psihologic stabilit de cnair sursa de blocaje pe autostrada soarelui Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close