Orașul în care ai voie să stai pe telefon doar 2 ore pe zi

Autoritățile din Toyoake, un oraș situat în centrul Japoniei, au adoptat luni o ordonanță fără precedent care recomandă locuitorilor să limiteze timpul petrecut în fața ecranelor, precum smartphone-uri, tablete sau console de jocuri, la maximum două ore pe zi, în afara orelor de muncă și școală. Deși nu prevede sancțiuni, măsura a stârnit interes și discuții pe plan național, fiind prima de acest tip din Japonia, potrivit agenției Kyodo. Ordonanța va intra în vigoare de la 1 octombrie.

Documentul recunoaște utilitatea tehnologiei, dar atrage atenția asupra efectelor negative ale consumului excesiv de conținut video și alte servicii digitale, cum ar fi privarea de somn și diminuarea interacțiunilor familiale. În rândul elevilor, ordonanța stabilește limite stricte: copiii din școlile primare nu ar trebui să folosească telefoanele după ora 21:00, iar cei din gimnaziu și liceu după ora 22:00, „deoarece somnul suficient este esențial pentru dezvoltarea fizică și mentală” a minorilor.

Ordonanța recomandă părinților și adulților responsabili să stabilească reguli familiale clare privind utilizarea dispozitivelor digitale. Primarul Masafumi Kouki a explicat pentru Kyodo News că limitele de timp au fost stabilite în conformitate cu recomandările Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale pentru un somn sănătos, estimând că depășirea a două ore pe zi în zilele lucrătoare poate conduce la privarea de odihnă și la efecte negative asupra sănătății.

Această inițiativă marchează un pas important în abordarea efectelor expunerii digitale asupra sănătății publice și încurajează familiile să gestioneze mai atent timpul petrecut în fața ecranelor, conform Agerpres.