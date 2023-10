OMV Petrom raportează un profit net în scădere cu 72% în primele nouă luni

În acelaşi timp, veniturile din vânzări au scăzut în primele nouă luni ale acestui an cu 36%, până la 28,526 miliarde de lei, faţă de 44,248 miliarde de lei în perioada 1 ianuarie - 30 septembrie 2023.

În trimestrul trei din acest an, OMV Petrom a raportat un profit de 1,604 miliarde de lei, mai mic cu 64% faţă de rezultatul de 4,510 miliarde de lei raportat în aceeaşi perioadă a anului trecut. Veniturile din vânzări au totalizat 10,662 miliarde de lei în T3 2023, în scădere cu 43% faţă de T3 din 2022 (18,667 miliarde de lei).

Grupul OMV Petrom avea 7.703 angajaţi la sfârşitul lunii septembrie, în scădere cu 1% faţă de septembrie 2022. OMV Petrom este cea mai mare companie de energie din Europa de Sud-Est, cu o producţie anuală de ţiţei şi gaze la nivel de grup de aproximativ 43 milioane bep în 2022.

Grupul are o capacitate de rafinare de 4,5 milioane tone anual şi operează o centrală electrică de înaltă eficienţă de 860 MW. Pe piaţa distribuţiei de produse petroliere cu amănuntul, Grupul este prezent în România şi în ţările învecinate prin intermediul a aproximativ 780 benzinării, sub două branduri, OMV şi Petrom.

Valoarea totală a investiţiilor OMV Petrom sunt estimate pentru întreg anul 2023 să ajungă la 5,5 miliarde lei, în creştere faţă de 2022, dedicate în principal proiectului Neptun Deep, proiectelor cu emisii de carbon reduse şi zero, precum şi reviziei generale planificate a rafinăriei Petrobrazi.

'Valoarea investiţiilor se estimează că va fi de până la 5,5 miliarde de lei, cu investiţii mai mari faţă de 2022 dedicate în principal proiectului Neptun Deep, proiectelor cu emisii de carbon reduse şi zero, precum si reviziei generale planificate a rafinăriei Petrobrazi. Investiţiile necesită un mediu de reglementare şi fiscal previzibil şi stabil (estimarea anterioară: 6 miliarde de lei; 2022: 3,6 miliarde de lei). Ne aşteptăm să generăm un flux de trezorerie extins înainte de plata dividendelor pozitiv, în scădere faţă de 2022, ca urmare a investiţiilor în creştere şi a plăţii contribuţiei de solidaritate pe ţiţeiul procesat (2022: 8,2 miliarde lei)', potrivit raportului cu rezultatele financiare la trimestrul III al grupului, remis marţi Bursei de Valori Bucureşti (BVB).

Pentru 2023, OMV Petrom preconizează că preţul mediu al ţiţeiului Brent va fi peste 80 dolari/bbl, faţă de estimarea anterioară - între 75 dolari/bbl şi 80 dolari/bbl (2022: 101 dolari/bbl). Marja de rafinare este estimată a se situa între 12-14 dolari/bbl (estimarea anterioară: peste 10 dolari/bbl; 2022: 16,6 dolari/bbl) 'În România, preconizăm că cererea de produse petroliere în comerţul cu amănuntul va fi (în 2023 - n. r.) uşor peste nivelul din 2022 şi că cererea de gaze naturale şi de electricitate va fi semnificativ mai mică faţă de 2022. Măsurile legislative introduse pentru pieţele de gaze naturale şi energie electrică în ceea ce priveşte preţurile, marjele, înmagazinarea şi taxele rămân în vigoare până la finalul lunii martie 2025. Pentru companiile cu activităţi de extracţie şi rafinare a ţiţeiului, o contribuţie de 350 lei pentru fiecare tonă de ţiţei procesat pentru 2022 şi 2023 a fost introdusă în mai; contribuţia pentru 2023 este scadentă la plată la finalul lunii iunie 2024', se spune în raport.

La capitolul Explorare şi Producţie, grupul estimează pentru anul acesta că producţia va fi peste 112 mii bep/zi (estimarea anterioară: în jur de 110 mii bep/zi; 2022: 119 mii bep/zi), iar pentru optimizarea portofoliului concentrarea va continua pe barilii cei mai profitabili, prin evaluarea unor vânzări selective de zăcăminte. 'Investiţii: circa 2,8 miliarde lei, incluzând Neptun Deep (estimarea anterioară: 2,9 miliarde lei; 2022: 2,6 miliarde lei): forarea a circa 50 de sonde noi şi sidetrack-uri şi realizarea a până la 500 de reparaţii capitale la sonde (estimarea anterioară: circa 55 de sonde noi şi sidetrack-uri şi circa 450 de reparaţii capitale la sonde; 2022: 55 de sonde noi şi sidetrack-uri şi 647 de reparaţii capitale la sonde)', se arată în document.

Pe segmentul Rafinare şi Marketing, rata de utilizare a rafinăriei Petrobrazi se estimează că va fi în jur de 80%, având în vedere revizia generală prelungită a acesteia, faţă de 95% în 2022. De altfel, şi vânzările totale de produse rafinate se estimează că vor fi în scădere faţă de cele din 2022 (2022: 5,5 milioane de tone), din cauza reviziei generale a rafinăriei, iar vânzările cu amănuntul se estimează că vor fi mai mari comparativ cu 2022. Pe Gaze şi Energie, compania estimează volume totale de vânzări de gaze naturale mai mici faţă de 2022 (2022: 46 TWh), în principal din cauza surselor de aprovizionare reduse, atât din producţia proprie, cât şi de la terţi, dar şi din cauza cererii scăzute. De asemenea, producţia totală netă de energie electrică este prognozată să fie mai mică faţă de 2022 (2022: 5,0 TWh), reflectând revizia centralei electrice de la Brazi.

În T3/23, centrala electrică Brazi a generat o producţie netă de 1,5 TWh, cel mai ridicat nivel de producţie pentru un trimestru trei de la începutul operării în 2012, şi cu 4% mai mare faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, acoperind 11% din mixul de generare al României. Investiţiile au fost în valoare de 12 milioane de lei (T3/22: 1 milion de lei), în principal direcţionate către revizia planificată la centrală. În ceea ce priveşte direcţia strategică, OMV Petrom continuă dezvoltarea regională a gazelor naturale. Astfel, la proiectul Neptun Deep continuă activităţile de atribuire a principalelor contracte şi de obţinere a permiselor, la Han Asparuh offshore Bulgaria va continua activitatea de pregătire în scopul forării unei sonde de explorare în 2024, iar la Perimetrul II de Explorare Offshore din Georgia - achiziţia de date seismice rămâne în aşteptare, se mai arată în raport.

'Am intrat în faza de dezvoltare pentru proiectul Neptun Deep, în urma avizării de către autoritatea de reglementare a planului de dezvoltare a zăcământului şi a atribuirii de contracte pentru principalele instalaţii offshore. Am avansat cu proiectele noastre de energie regenerabilă şi de infrastructură pentru e-mobilitate. De asemenea, am finalizat cu un an înainte de termen modernizarea reţelei de benzinării cu marca Petrom în cadrul parteneriatului cu Auchan, cu magazine de proximitate acum disponibile în toată ţara pentru clienţii noştri', a declarat Christina Verchere, directorul general al OMV Petrom.

Compania anunţă totodată că are ca ţintă reducerea intensităţii emisiilor de carbon cu 30% până în 2030 faţă de 2019, după o scădere în 2022 de aproape 11%, dar şi că a făcut progrese în dezvoltarea unui portofoliu de energie electrică din surse regenerabile prin parteneriate.

În acest sens, OMV Petrom a semnat contractele de finanţare pentru dezvoltarea unor capacităţi fotovoltaice de 450 MW cu CE Oltenia şi un contract de cumpărare pentru proiecte fotovoltaice cu o capacitate totală de 710 MW. În acest sens, până la finalul anului vrea să monteze aproximativ 270 de puncte de încărcare a autovehiculelor electrice în staţiile proprii de distribuţie carburanţi, în creştere faţă de estimarea anterioară, care indica 240 de puncte (la finele lui 2022: 120 de puncte de încărcare rapidă şi ultra-rapidă instalate). Lansarea magazinelor MyAuchan în toate staţiile de carburanţi cu marca Petrom a fost finalizată cu mai mult de un an înainte de termen şi conform bugetului, conform comunicatului.

'Lucrăm la asigurarea de fonduri europene pentru diverse proiecte (energie electrică din surse regenerabile, hidrogen verde, staţii de reîncărcare a autovehiculelor electrice)', adaugă reprezentanţii OMV Petrom.



