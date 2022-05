Omul care a mâncat 20.000 de hamburgeri la viața sa. Cum arată și ce l-a determinat să își dedice viața burgerilor

George Motz , un fel de savant în burgeri, şi-a dedicat mai bine de 20 de ani din viaţa călătoriei prin Statele Unite, căutând şi studiind hamburgerii. După ce a produs, filmat, editat şi regizat filmul său documentar din 2004, numit „American Hamburger”, Motz a continuat să publice un ghid de burgeri pentru fiecare stat, iar mai târziu a publicat prima sa carte de bucate, „The Great American Burger Book”, în 2016.

„Îmi place să mă laud că am mâncat mai mulţi hamburgeri decât tine”, a spus Motz pentru CNN. Motz estimează că a mâncat aproximativ 20.000 de burgeri în viaţa lui, fără a avea de gând să se oprească în curând.

În timpul călătoriilor sale, Motz a găsit localuri de burgeri care continuă să servească burgerii aşa cum erau preparaţi acum un secol.

Potrivit lui Motz, povestea originii hamburgerului începe în Mongolia secolului al XIII-lea, când mongolii şi tătarii se luptau.

„Se pare că tătarii aveau un gust pentru carnea de oaie crudă. Călăreau toată ziua cu carne de oaie crudă sub şa. Când în cele din urmă îşi puneau tabăra, luau carnea de oaie crudă şi caldă, o tocau, probabil adăugau nişte mirodenii şi măncau aşa”.

În cele din urmă, felul de mâncare şi-a făcut drum către muncitorii din porturile de pe Marea Baltică, ceea ce i-a permis să ajungă în mai multe părţi de vest ale Europei, inclusiv Scandinavia.

