Octavian Herța face un apel dur la conștientizare: „Trăim prost și o să murim prostește”

Octavian Herța, un jurnalist român cunoscut stabilit în Regatul Unit, a transmis un mesaj sincer de conștientizare pe Facebook, după ce a trecut printr-un episod care i-a zdruncinat viața. Totul a început ca o zi obișnuită la lucru, cu două cafele și câteva țigări.

În fața clădirii din centrul Londrei unde lucrează, Herța a început să simtă o durere în piept care se extindea către omoplați. Deși nu era prima oară când avea astfel de simptome, intensitatea și durata acestui episod au fost cu totul diferite.

„Niște dureri în piept pe care le simțeam reverberând și în omoplați, dificultăți de respirație, stare generală de rău. Am mai avut și în trecut niște episoade similare, dar de scurtă durată. Ieri a fost altceva. Am început să mă simt așa după a doua cafea și câteva țigări, în fața clădirii din centrul Londrei în care lucrez. La câteva minute după ce am urcat pe unul dintre cele două etaje care compun șantierul, m-au apucat durerile. Am crezut că vor trece repede, dar nu: 10 minute, 20, o jumătate de oră. Începeam să pricep că e groasă. Se uitau muncitorii la mine la mine ciudat, cred că începusem să îmi schimb culoarea”, povestește el.

Un „pumn în față” al conștientizării

La spital, i s-au făcut toate investigațiile necesare – analize de sânge, EKG, radiografii – și a stat de vorbă cu mai mulți doctori care l-au întrebat despre obiceiurile sale zilnice: fumat, alimentație, stres, somn. Rezultatele nu au indicat vreo problemă gravă – inima și plămânii păreau în regulă – dar starea de disconfort persista.

„Medicii mi-au spus că sunt sănătos din punct de vedere, sunt sănătos, dar tot nu e ok să mă simt așa. Înainte să plec din spital, mi-au zis o chestie pe care o știam, dar căreia nu i-am dat cu adevărat atenție niciodată. Durerile alea ar putea fi din cauza unei combinații complexe de factori, mi-au spus oamenii: stres, oboseală, alimentație proastă, sedentarism, țigări, sucuri, plus multe altele. Pe scurt, stilul meu de viață, suma alegerilor pe care le-am făcut acum multă vreme dar și a celor pe care le fac în fiecare zi”, mărturisește Herța.

Deși toate aceste lucruri nu erau necunoscute, pentru prima dată jurnalistul a simțit că le înțelege cu adevărat: „A fost ca un mare pumn în față. M-a speriat ziua de ieri. Mi-a aprins toate beculețele în bord”.

Un nou început: „Așa nu se mai poate”

Impactul psihologic al acestei experiențe l-a determinat să ia o decizie fermă: să-și schimbe complet modul de viață.

„Am decis instant să renunț la fumat complet. Să fac un abonament la sală. Să ies la alergat măcar de 3 ori pe săptămână. Să nu mai ating mâncare proastă și sucuri.

Nu știu dacă o să-mi iasă toate în același timp, dar trebuie să fac ceva. Știu că nu pare mare lucru, dar am mai bine de 24 de ore de când nu am mai pus țigară în gură. Sunt decis să nu mai pun vreodată, de data asta chiar sper să-mi iasă. Ideea e că așa nu se mai poate, că dacă nu fac acum ceva, nu o să fie deloc bine în următorii ani, dacă-i apuc și p-ăia. Se pare că învăț doar când e groasă. Că trebuie să mi se întâmple ceva nasol rău, ca să pricep că nu-i de glumă.”, mai scrie el.





Un mesaj sincer, pentru oricine are nevoie să audă

Octavian Herța a ales să împărtășească public această experiență cu un singur scop: acela de a conștientiza cât de importante sunt deciziile zilnice legate de sănătate, chiar și atunci când nu simțim imediat consecințele.

„Am zis să scriu lucrurile astea, cine știe, poate ajută pe cineva. Dacă nu, ignorați rândurile de mai sus. Nu v-aș condamna niciodată, am făcut și eu asta ani la rând. Până ieri, când am sperat să nu mor ca prostul, prăbușit între două scări, o ladă cu scule și un morman de moloz, fără să înțeleg de ce”.

Apelul său e clar și sincer: nu așteptați o criză de sănătate pentru a vă schimba viața. Alegerile mici, zilnice, pot face diferența între o viață trăită conștient și una pierdută între țigări, stres și fast food.

