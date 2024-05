Obligațiile angajaților în Germania. Andreea Covaci-Ernst a explicat ce trebuie să facă anual pentru a nu avea probleme / Diferența față de România / video

Întrebată dacă în Germania angajatorul se ocupă de toate aspectele fiscale, similar cu situația din România, unde angajatorul gestionează declarațiile fiscale și taxele, Andreea Covaci-Ernst a explicat că, inițial, angajatorul reține din salariu conform unor estimări, dar la sfârșitul anului angajații trebuie să depună declarația fiscală.

„Aici, în România, dacă lucrezi, se ocupă angajatorul de tot. El depune declarațiile fiscale, el plătește taxele pe salariu, impozitarea pe muncă, asigurările de sănătate. Angajatul nu trebuie să facă absolut nimic. Aș vrea să ne spui, dacă lucrăm în Germania, trebuie să depunem o declarație fiscală, trebuie să luăm contact cu autoritățile fiscale de acolo sau se ocupă angajatorul de tot?”, a întrebat Gabriel Nuță-Stoica.

„Inițial angajatorul trage din salariu ce i se spune. Deci nu ce vrea, ci ce i se spune, conform unor estimări. La finalul anului o să trebuiască să depunem declarația fiscală. De cele mai multe ori, oamenii primesc banii înapoi pentru că au fost supra-impozitați. Există categorii obligate și categorii neobligate să facă asta.

Cred că este clar pentru toată lumea de ce nu ești obligat: pentru că ai foarte mulți bani de luat de la stat. De obicei sunt obligați ce care riscă să dea ceva sau au puțin de recuperat. Și aceia recuperează câte ceva, dar sunt obligați să depună și dacă nu depun vor avea probleme, penalități de întârziere, estimări. Se trezesc cu o factură de 2000-3000 de euro de plată și nu știu de ce.”, a spus invitata.

Sfatul unei experte în fiscalitate

Andreea Covaci-Ernst recomandă ca toată lumea să depună anual declarația fiscală, chiar și cei neobligați, pentru a evita problemele și pentru a beneficia de eventuale restituiri de bani.

„Deci fiecare trebuie să se intereseze de cazul lui și trebuie să știe că trebuie să depună sau nu aceste documente.", a spus Gabriel Nuță-Stoica.

„Începând cu articolul 46 din legea fiscală principală de aici, poți să pornești și să citești mai departe ca să-ți dai seama dacă ești obligat sau neobligat. Eu sfătuiesc pe toată lumea, ca să nu existe această confuzie, ca fiecare dintre noi să-și depună declarația fiscală an de an deoarece chiar și cel care nu este obligat are oricum de profitat. Ca să fii sigur, să nu ai nicio problemă, depune-ți declarația fiscală în fiecare an pentru a nu avea niciodată probleme.

Unii dintre ei nici nu-și dau seama, nici nu au cum să-și dea seama că se află într-o categorie obligată pentru că nu-și mai amintesc exact ce au făcut în anul respectiv. Ți-ai putea aduce aminte că ai fost două zile în șomaj tehnic anul trecut? Poate nici nu ai înțeles ce ți-a zis șeful când te-a trimis acasă pentru două zile că nu era de muncă.

Să depună chiar și cei care nu sunt obligați, vor avea oricum de profitat!", a spus Andreea Covaci-Ernst la emisiunea „Departe de România, de pe DC News, ȘtiriDiaspora și DC News TV.

