Oana Zăvoranu: Ofer recompensă MARE pentru cine-l aduce pe Ozzy. Ăsta e nenorocitul care l-a furat

Diva Oana Zăvoranu și-a pierdut patrupedul, iar în acest sens face un apel pe pagina sa de socializare. Aceasta a postat trei fotografii în care apar trei bărbați pe care vedeta îi acuză de furtul câinelui său. În prima imagine, unul dintre indivizi apare cu Ozzy în brațe, câinele divei.

”Ăsta e nenorocitul care l-a furat pe Ozzy… așa arată un jeg și un boschetar de om pus să îmi facă rău. A trecut o oră. Eu sunt în drum spre Poliție. Urmează să vă pun și filmul de pe camerele de supraveghere. Cine îl vede pe acest infractor și sau pe cel din spate rog să sune la numărul 0735.393.886. OFER RECOMPENSĂ MARE PENTRU CINE IL ADUCE”, este mesajul transmis de Oana Zăvoranu.

Zăvoranu vorbește despre divorțul de soțul său

Oana Zăvoranu a vorbit despre zvonurile privind divorțul de soțul său Alex Ashraf. Vedeta a transmis un mesaj oficial.

"Noi suntem mai bine ca niciodată, ne ocupăm de lucruri serioase, avem grijă de Clinica Noastră care este copilul nostru iubit. Suntem fericiţi că la sfârşitul fiecărei zile ne rezolvăm treburile într-o lume din ce în ce mai anormală, ne vedem de proiectele în derulare, care mulţumim lui Dumnezeu sunt destule şi vă vor bucura pe cei buni şi normali la cap, ne trăim din plin frumoasa noastră poveste de dragoste, nu avem timp de cretinitati şi realizăm cât de norocoşi suntem că avem împreună o familie mică dar unită, puţini oameni lângă noi, dar buni şi loiali, o căsnicie care nu se clatină deloc şi un viitor împreună care sună bine de tot.

Acest mesaj e pentru toţi frustraţii şi frustratele care nu pot dormi de grija mea sau a căsniciei mele, a averii mele, a faptului că sunt OANA BOSS indiferent prin câte am avut de trecut în viaţă, că sunt frumoasă, sănătoasă şi arăt extraordinar de tânără chiar dacă am făcut 48 de ani, că sunt smart, că nu mă doboară nimeni şi nimic, că sunt o luptătoare, că fac lucruri care nu rămân neobservate, că reuşesc să creez trenduri şi sunt un lider înnăscut, că am un business de succes, curat şi la standardele cele mai înalte, că nu sunt o beţivă sau o drogată, că nu ascult de şefi (că nu am), că nu pup c****i şi nu îmi pune nimeni zăvor gândurilor sau acţiunilor şi că urmează sezonul doi dintr-un proiect pe YouTube care a creat deja isterie naţională şi care o să pună din nou din Septembrie showbizz-ul ăsta murdar şi obosit pe jar", a scris Oana Zăvoranu pe Facebook.