Oana Roman, factură imensă la gaze: M-am trezit că mi-au schimbat contractul şi au dublat preţul

"Eu am o casă foarte mare şi noi suntem la a treia iarnă în această casă şi pot să compar. În primele două ierni, în decembrie, plăteam aici 700-800 lei, iar anul acesta, pe decembrie, factura a venit aproape 1.500 lei, deci practic s-a dublat preţul facturii", a spus Oana Roman la Antena3.

"Am contract nou. La finalul mailul, într-un colţ foarte mic scria mic că îmi trimit un nou contract pe care trebuie să îl aprob prin semnare directă şi dacă nu le răspund într-un termen anume, consideră că pot să schimbe contractul aşa cum doresc ei. Eu nu am văzut acea notificare, era undeva în josul mailului şi m-am trezit că ei mi-au schimbat contractul şi au dublat preţul. Acum, din păcate, nu cred că se mai poate face mare lucru, ei mi-au trimis acea notificare care era înglobată în maiul cu factura. Cred că mare lucru nu am ce să fac, din păcate", a adăugat Oana Roman, pentru aceeași sursă.

Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a spus că se așteaptă ca prețul gazului să scadă din primăvară. De curând, acesta a dezvăluit cât a plătit după ce a primit factura la gaze.

"400 RON am plătit de dimineață (n.r. cea mai recentă factură)”, a spus ministrul Virgil Popescu, joi seară, la Antena 3, în cadrul emisiunii lui Răzvan Dumitrescu.

"Poate un cetățean, când a auzit că ați plătit doar 400, se miră”, a mai zis Răzvan Dumitrescu.

Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a declarat, tot joi seară, că se aşteaptă la o scădere a preţului la gaz.

"Eu mă aștept, în perioada de primăvară-vară și toamnă, să fie o scădere bruscă a prețului la gaz natural”, a mai spus ministrul Virgil Popescu.

PNL lucrează la noi soluții pentru criza energetică

PNL a transmis că lucrează la noi soluții pentru criza energetică.

„Măsurile de protejare a populației în fața valului de scumpiri a facturilor la energie au fost o prioritate pentru Partidul Național Liberal și președintele PNL, Florin Cîțu. Vom vedea daca există propuneri din partea celorlalte partide din coaliție și vor fi luate în considerare atunci când îmbunătățesc cadrul legislativ actual”, anunța PNL, prin intermediul unui comunicat de presă.

Liberalii au spus că, în ceea ce privește metoda actuală a compensării, au pus pe primul loc cetățenii, pentru a ocoli birocratizarea excesivă.

„Avem încredere că furnizorii își vor primi banii fără ca activitatea să le fie afectată. Însă semnalul pe care îl transmitem este unul clar și categoric: să respecte legea, pentru că în mod contrar vor fi sancționați. Instituțiile abilitate: ANRE, ANPC și Consiliul Concurenței, se asigură că legea este respectată, iar cetățenii nu sunt trași pe sfoară”, au susținut reprezentanții PNL.

De asemenea, liberalii au mai anunțat că lucrează la noi soluții pentru criza energetică și că sunt dispuși să discute propunerile aliaților de guvernare.

