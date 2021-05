Oamenii de știință au descoperit un nou fenomen auroral pe o filmare din 2002 / VIDEO

Nu toate aurorele, boreale ori australe, se desfășoară pe cer ca niște șerpi. Unele, numite aurore difuze, seamănă mai mult cu o strălucire uniformă dispersată pe cer. Oamenii de știință știu puțin despre aceste aurore difuze, dar un videoclip vechi din 2002 care dezvăluie ceea ce pare a fi un fenomen auroral nedocumentat arată că nu știm totul despre aceste fenomene.

„Am găsit acest fenomen într-un film realizat în noaptea de 15 martie 2002 în Churchill, [Manitoba], Canada. Ele apar ca o secțiune a aurorei difuze care luminează rapid, apoi dispare și șterge și aurora de fundal. Apoi, pe parcursul a câteva zeci de secunde, aurora difuză își revine la luminozitatea inițială”, scriu cercetătorii într-un rezumat al studiului lor.

Un nou fenomen în zonele boreale și australe

Echipa, formată din oameni de știință de la Universitatea din Iowa, Universitatea din Calgary și NASA, a denumit fenomenul „ștergeri aurorale difuze”. Cercetătorii cred că aceasta este prima dată când acest fenomen este raportat în literatura științifică și nu au nicio idee despre cauzele care îl provoacă.

„Se ridică întrebarea: Este un fenomen comun care a fost trecut cu vederea sau e un fenomen rar? Știind că sunt acolo înseamnă că există un proces care le creează și poate fi un proces la care nu am început încă să ne uităm pentru că nu am știut niciodată că are loc” spune Allison Jaynes, astronomul Universității din Iowa.

Aurorele reprezintă strălucirea emisă de particulele ionizate din atmosfera superioară a Pământului. Aceste particule sunt energizate de vânturile solare, iar excesul de energie creează lumina eterică pe care o vedem și o numim auroră boreală sau australă.

Unele aurore apar ca obiecte discrete care plutesc pe cer, în timp ce altele sunt mai difuze, fiind dispuse în mod egal pe o zonă mai mare. Aurorele difuze sunt legate de două tipuri specifice de unde atmosferice - electronul ciclotronului armonic și corul benzii superioare - care pot împrăștia electronii produși în magnetosferă pentru a crea strălucirea respectivă.

Deși acest lucru este bine fundamentat, oamenii de știință nu sunt siguri cât de mult contribuie fiecare tip de undă la alcătuirea aurorei difuze sau chiar dacă un alt tip de unde - numit valuri șuierătoare - ajută la formarea acestora, precizează Science Alert.