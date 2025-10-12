O viperă care a mușcat un bărbat beat criță a murit din cauza intoxicației cu alcoolul din sângele acestuia

Un șarpe care a mușcat un pieton beat a murit din cauza intoxicației cu alcool, potrivit portalului local News Bar citat de zamin.

Potrivit rapoartelor, S.R., în vârstă de 42 de ani, a simțit o durere ascuțită în picior în timp ce mergea spre casă după o întâlnire de afaceri. La acel moment, el a observat un șarpe mișcându-se pe marginea drumului. Potrivit martorului, comportamentul reptilei a fost ciudat: Părea slăbită, tremura și s-a lovit cu capul de copac de două ori.

Când Radulych a apucat șarpele și l-a dus la clinica veterinară, s-a dovedit că animalul deja muriase. După examinare, conținutul de alcool din sângele șarpelui a fost constatat a fi de 5,1 g/kg - o doză letală, spun experții.

În mod ciudat, Radulych însuși nu a fost grav afectat de veninul șarpelui. Medicii sugerează că nivelurile ridicate de toxină alcoolică ar fi putut reduce parțial efectul veninului .

Vipera este un șarpe veninos care trăiește în zone calde și uscate, cum ar fi poienile, stâncăriile sau pădurile de foioase. De obicei, nu atacă omul din proprie inițiativă, ci doar dacă se simte amenințată sau este călcată din greșeală. Corpul ei este gros, cu un cap triunghiular și pupile verticale, iar mușcătura sa poate fi periculoasă din cauza veninului puternic.

Când mușcă, vipera lovește rapid și precis, injectând veninul prin colții săi lungi și mobili. După atac, se retrage de obicei pentru a evita confruntarea. Mușcătura provoacă durere intensă, umflătură și, în cazuri grave, probleme de respirație sau circulație. Este important ca victima să rămână calmă și să primească ajutor medical cât mai repede.