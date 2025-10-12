€ 5.0927
|
$ 4.3982
|

Subcategorii în Stiri

 
Data publicării: 16:45 12 Oct 2025

O viperă care a mușcat un bărbat beat criță a murit din cauza intoxicației cu alcoolul din sângele acestuia
Autor: Ioan-Radu Gava

vipera beat crita Foto: Freepik
 

O vipera care a mușcat un bărbat beat criță a murit din cauza alcoolului. Reptila a început să tremure și s-a lovit singură de un copac.

Un șarpe care a mușcat un pieton beat a murit din cauza intoxicației cu alcool, potrivit portalului local News Bar citat de zamin.

Potrivit rapoartelor, S.R., în vârstă de 42 de ani, a simțit o durere ascuțită în picior în timp ce mergea spre casă după o întâlnire de afaceri. La acel moment, el a observat un șarpe mișcându-se pe marginea drumului. Potrivit martorului, comportamentul reptilei a fost ciudat: Părea slăbită, tremura și s-a lovit cu capul de copac de două ori.

Când Radulych a apucat șarpele și l-a dus la clinica veterinară, s-a dovedit că animalul deja muriase. După examinare, conținutul de alcool din sângele șarpelui a fost constatat a fi de 5,1 g/kg - o doză letală, spun experții.

În mod ciudat, Radulych însuși nu a fost grav afectat de veninul șarpelui. Medicii sugerează că nivelurile ridicate de toxină alcoolică ar fi putut reduce parțial efectul veninului . 

Vipera este un șarpe veninos care trăiește în zone calde și uscate, cum ar fi poienile, stâncăriile sau pădurile de foioase. De obicei, nu atacă omul din proprie inițiativă, ci doar dacă se simte amenințată sau este călcată din greșeală. Corpul ei este gros, cu un cap triunghiular și pupile verticale, iar mușcătura sa poate fi periculoasă din cauza veninului puternic.

Când mușcă, vipera lovește rapid și precis, injectând veninul prin colții săi lungi și mobili. După atac, se retrage de obicei pentru a evita confruntarea. Mușcătura provoacă durere intensă, umflătură și, în cazuri grave, probleme de respirație sau circulație. Este important ca victima să rămână calmă și să primească ajutor medical cât mai repede.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

vipera
beat
croatia
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 27 minute
O viperă care a mușcat un bărbat beat criță a murit din cauza intoxicației cu alcoolul din sângele acestuia
Publicat acum 46 minute
Tăieri, austeritate și dispreț. Nicu Alifantis: E revoltător. Se alege praful de tot, fi-v-ar ordonanța de râs!
Publicat acum 59 minute
Cutremure în cascadă la Câmpulung. Nou seism duminică dimineață
Publicat acum 1 ora si 0 minute
„O perioadă deloc ușoară pentru România”: Natalia Intotero, despre provocările din educație și rolul ministrului David
Publicat acum 1 ora si 44 minute
Principalul obstacol în calea păcii în Ucraina, potrivit lui Lukaşenko
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 10 Oct 2025
Medicul Corina Aricescu a murit. „Rămân în urmă miile de pacienți în viața cărora a contribuit în ultimii 23 de ani”
Publicat pe 10 Oct 2025
Oana Țâfnoiu, nervoasă la Digi 24! Prelipceanu i-a pus o întrebare simplă, iar ministra i-a retezat-o
Publicat pe 10 Oct 2025
Preot, după ce medicul Corina Aricescu a murit: De cât e nevoie ca să intri în Rai? 15 minute
Publicat pe 10 Oct 2025
Decizia care l-ar putea transforma pe Bolojan într-un premier foarte popular. Chirieac: Ar crește mult în sondaje
Publicat pe 10 Oct 2025
Răsturnare de situație cu Premiul Nobel pentru Pace: Gestul sublim făcut de María Corina Machado
 
esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

gafele lui nicusor dan sunt diferite de gafele vioricai dancila sau e periculoso sporgersi Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close