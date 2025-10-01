€ 5.0811
|
$ 4.3247
|

Subcategorii în Stiri

 
Data publicării: 09:39 01 Oct 2025

O țară frecventată de români va fi paralizată de proteste
Autor: Andreea Deaconescu

pexels-josiah-lewis-253232-772700_48920800 Grecia/pexels
 

Sindicatele şi sectorul public şi privat din Grecia au declanşat miercuri o grevă generală de 24 de ore, cerând condiţii mai bune de muncă şi respectarea drepturilor angajaţilor, informează publicaţia grecească To Vima, potrivit Agerpres.

Protestul, care afectează transporturile publice, feriboturile, trenurile, taxiurile şi şcolile, însă nu şi zborurile, este îndreptat împotriva reformelor de pe piaţa muncii, sindicatele argumentând că acestea extind programul de muncă şi slăbesc drepturile angajaţilor. Demonstraţii au loc în Atena, Salonic, Pireu şi în alte oraşe din ţară.

Sindicatele acuză Guvernul că prioritizează interesele mediului de afaceri în detrimentul sănătăţii, siguranţei şi calităţii vieţii angajaţilor. În sloganele protestatarilor se cere scurtarea programului de muncă şi se subliniază că "angajaţii nu sunt maşini" şi au nevoie de timp liber pentru familie şi odihnă.

Reţelele de transport sunt printre cele mai perturbate de mişcarea de protest. Metroul, tramvaiele şi trenul urban operează doar între orele 9:00 şi 17:00. Autobuzele şi troleibuzele funcţionează între orele 9:00 şi 21:00.

Transportul feroviar este suspendat la nivel naţional, inclusiv liniile suburbane. De asemenea, şoferii de taxi din Atena sunt în grevă, în timp ce feriboturile rămân în porturi.

Cursele aeriene operează normal miercuri, după ce Tribunalul din Atena a declarat ilegală greva anunţată de Sindicatul controlorilor de trafic.

Multe şcoli ar urma să rămână închise, în funcţie de participarea profesorilor la mişcarea de protest, în timp ce sunt afectate serviciile din sectorul public. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 9 minute
Ambasada SUA la București, anunț important pentru români
Publicat acum 14 minute
Data alegerilor pentru Primăria București 2025. Partidele, la un pas să se înțeleagă. Cine va candida
Publicat acum 18 minute
Cum să-ți gestionezi mai eficient datoriile? Soluții eficiente de finanțare rapidă
Publicat acum 46 minute
Războiul care ne bate la ușă: Analiză la Miercurea Neagră
Publicat acum 49 minute
Cum putea fi evitată majorarea TVA-ului. Radu Oprea, explicații / video
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 29 Sep 2025
”Avem nevoie de eliminarea prefecturilor. Sper ca premierul Bolojan să taie în carne vie în 2026”. Propunere fără precedent
Publicat acum 23 ore si 44 minute
Nicușor Dan, gafă la Timișoara. Președintele a uitat protocolul / video viral
Publicat pe 30 Sep 2025
A murit medicul Coriolan Ulmeanu, unul dintre cele mai mari nume ale pediatriei românești
Publicat acum 22 ore si 35 minute
Volodymyr Z. a fost reținut în Polonia. E suspectat de implicare în distrugerea Nord Stream
Publicat acum 17 ore si 50 minute
Aeroportul din Bruxelles anulează toate zborurile. Niciun zbor de pasageri nu pleacă
 
toiu vs szijjarto analiza pe discursul de la adunarea generala onu Țoiu vs Szijjártó. Analiză pe discursul de la Adunarea Generală ONU

de Val Vâlcu

cine o protejeaza pe mama ii protejeaza copilul copilul este o extensie a mamei inclusiv cand ea vede o singura scapare Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

pentru bucuresti nu e mai ieftin sa mearga turistii cu taxiul Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close