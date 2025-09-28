€ 5.0772
Data actualizării: 14:26 28 Sep 2025 | Data publicării: 14:23 28 Sep 2025

O tânără a parcurs 1.400 de kilometri pentru a vota la alegerile din Republica Moldova
Autor: Andrei Itu

vot-urna-alegeri-2_42255500 Sursa foto: https://www.freepik.com/, @freepik
 

O tânără din Republica Moldova, stabilită în China, a parcurs, duminică, aproape 1.400 de kilometri pentru a vota la alegerile parlamentare.

Conform Ambasadei Republicii Moldova în Republica Populară Chineză, tânăra şi ce doi copii ai săi au plecat din localitatea Changsha pentru a ajunge la Beijing, acolo unde funcţionează secţia de votare.

"Exemplul Anei este o adevărată lecţie de implicare civică şi dragoste faţă de ţară. Ea demonstrează că indiferent unde trăim sau cât de departe suntem, votul rămâne puntea care ne leagă de acasă. Le mulţumim tuturor celor care, asemenea Anei, depăşesc distanţele pentru a participa la procesul democratic.

Fiecare vot contează şi fiecare gest de responsabilitate inspiră!", este mesajul transmis de Ambasada Republicii Moldova în China, conform Agerpres.

Alegeri parlamentare decisive pentru Republica Moldova. 

Cine se confruntă?

Duminică, 28 septembrie 2025, cetățenii Republicii Moldova sunt chemați la urne pentru alegerea viitorului Parlament. Scrutinul este considerat decisiv pentru direcția geopolitică a țării.

  • În total, 23 de concurenți electorali au fost validați de Comisia Electorală Centrală: 15 partide politice, 4 blocuri electorale și 4 candidați independenți. 

  • În sondaje actuale, lupta pare extrem de strânsă între Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) - pro-european, susținut de președinta Maia Sandu - și Blocul Patriotic, aflat pe linie mai apropiată de orientarea pro-rusă, care conglomerează mai multe formațiuni de opoziție cu astfel de afinități. 

  • Alte formațiuni care ar putea intra în Parlament, conform estimărilor, sunt Partidul Nostru și Blocul Alternativa

  • În drumul spre aceste alegeri, două partide pro-ruse - „Heart of Moldova” și „Moldova Mare” - au fost excluse din competiție de autoritățile electorale, pe baza acuzațiilor de finanțare ilegală și legături cu structuri care urmăresc influențe externe. 

  • În 2021, în ultimele alegeri parlamentare, PAS a câștigat 63 de mandate, majoritate semnificativă.

Mize cheie & tensiuni

  • Dacă va predomină un Parlament pro-european, parcursul spre UE și reformele interne ar putea continua cu susținere externă sporită.

  • Dacă opoziția pro-rusă obține majoritatea, sunt anticipate rupturi politice, dificultăți în obținerea ajutoarelor externe și reorientări geopolitice.

  • Bugetul statului moldovean depinde în mare parte de sprijinul internațional (UE și al țărilor occidentale) – pierderea acestuia ar avea consecințe economice grave.

  • Zona de securitate energetică este una fragilă, dat fiind că Moldova importă gaze pe rutele care trec prin România și este vulnerabilă la presiuni geopolitice.

alegeri parlamentare republica moldova
tanara
vot
distanta
china
