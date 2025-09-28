O tânără a parcurs 1.400 de kilometri pentru a vota la alegerile din Republica Moldova

Conform Ambasadei Republicii Moldova în Republica Populară Chineză, tânăra şi ce doi copii ai săi au plecat din localitatea Changsha pentru a ajunge la Beijing, acolo unde funcţionează secţia de votare.



"Exemplul Anei este o adevărată lecţie de implicare civică şi dragoste faţă de ţară. Ea demonstrează că indiferent unde trăim sau cât de departe suntem, votul rămâne puntea care ne leagă de acasă. Le mulţumim tuturor celor care, asemenea Anei, depăşesc distanţele pentru a participa la procesul democratic.

Fiecare vot contează şi fiecare gest de responsabilitate inspiră!", este mesajul transmis de Ambasada Republicii Moldova în China, conform Agerpres.

Alegeri parlamentare decisive pentru Republica Moldova.

Cine se confruntă?

Duminică, 28 septembrie 2025, cetățenii Republicii Moldova sunt chemați la urne pentru alegerea viitorului Parlament. Scrutinul este considerat decisiv pentru direcția geopolitică a țării.

În total, 23 de concurenți electorali au fost validați de Comisia Electorală Centrală: 15 partide politice, 4 blocuri electorale și 4 candidați independenți.

În sondaje actuale, lupta pare extrem de strânsă între Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) - pro-european, susținut de președinta Maia Sandu - și Blocul Patriotic , aflat pe linie mai apropiată de orientarea pro-rusă, care conglomerează mai multe formațiuni de opoziție cu astfel de afinități.

Alte formațiuni care ar putea intra în Parlament, conform estimărilor, sunt Partidul Nostru și Blocul Alternativa .

În drumul spre aceste alegeri, două partide pro-ruse - „Heart of Moldova” și „Moldova Mare” - au fost excluse din competiție de autoritățile electorale, pe baza acuzațiilor de finanțare ilegală și legături cu structuri care urmăresc influențe externe.

În 2021, în ultimele alegeri parlamentare, PAS a câștigat 63 de mandate, majoritate semnificativă.

Mize cheie & tensiuni