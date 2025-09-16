O reprezentantă de vârf din AfD a fost primită la Casa Albă de administrația Trump

O înaltă responsabilă a partidului german AfD a discutat luni cu administraţia preşedintelui american Donald Trump la Casa Albă despre "libertatea de exprimare în Germania", a declarat pentru AFP un purtător de cuvânt al formaţiunii, confirmând o informaţie din publicaţia Politico.



Beatrix von Storch, vicepreşedinta grupului parlamentar al Alternativei pentru Germania (AfD), a avut un schimb de idei cu mai mulţi reprezentanţi ai administraţiei Trump, a indicat purtătorul de cuvânt citat.



Potrivit acestuia, printre oficialii americani cu care politiciana germană a avut discuţii se numără reprezentanţi ai biroului vicepreşedintelui american JD Vance, ai Departamentului de Stat şi ai Consiliului Naţional de Securitate.



Beatrix von Storch a fost însoţită de Joachim Paul, politician al AfD exclus de la alegerile municipale din Ludwigshafen (vest) în 2025 deoarece a fost acuzat că nu recunoaşte Constituţia germană, un exemplu de cenzură, potrivit susţinătorilor săi.



Discuţiile de la Washington s-au axat pe "libertatea de expresie în Germania" şi "cazul lui Joachim Paul", potrivit purtătorului de cuvânt citat.



Joachim Paul a fost, de asemenea, demis din funcţiile sale din cadrul AfD în 2023 pentru că a imitat un gest al mişcării suprematiste albe americane 'White Power', conform unor medii germane.



De la alegerea lor, Trump şi Vance au făcut numeroase declaraţii de susţinere pentru AfD, care s-a plasat pe locul al doilea în alegerile federale din februarie.



Tino Chrupalla, copreşedinte al acestei formaţiuni antiimigraţie, a fost prezent la învestirea preşedintelui american în ianuarie.



În mai, decizia serviciului de informaţii interne german de a clasifica partidul drept "extremist de dreapta", care a fost suspendată temporar între timp, a provocat tensiuni puternice cu Washingtonul.

