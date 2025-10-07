€ 5.0916
|
$ 4.3652
|

Subcategorii în Stiri

 
Data publicării: 18:20 07 Oct 2025

O operaţiune a poliţiei din Italia, Spania şi Belgia a dezmembrat o reţea est-europeană de hoţi de maşini de lux
Autor: Andreea Deaconescu

masina-furata-din-parcarea-hotelului_31038300 A vândut un autoturism fără să fie al lui. Cumpărătorul s-a trezit fără mașină în parcare / Foto cu caracter ilustrativ: Pixabay
 

O operaţiune a poliţiei din Italia, Spania şi Belgia a dus la dezmembrarea unei reţele infracţionale est-europene acuzată de furt de automobile de lux, pe care le traficau apoi în Dubai pentru a le revinde, au anunţat marţi autorităţile italiene.

Operaţiunea desfăşurată marţi a vizat 24 de suspecţi, majoritatea cetăţeni din Republica Moldova, dar şi din Rusia, România şi Ucraina, şase dintre ei fiind reţinuţi şi trei plasaţi în arest la domiciliu, au indicat carabinierii italieni, care au condus investigaţiile, potrivit Agerpres.

Gruparea repera maşini în staţiuni de vacanţă precum Forte dei Marmi şi Cortina d'Ampezzo din Italia şi Marbella din Spania şi le instala dispozitive de urmărire, ceea ce le permitea hoţilor să acţioneze mai târziu, au precizat carabinierii într-un comunicat.

Automobilele - în majoritate Range Rover, Lexus şi Toyota - erau apoi duse în Belgia, unde numerele de şasiu erau modificate şi li se adăugau numere de înmatriculare false sau clonate, după care erau îmbarcate din portul Anvers.

Poliţiştii au confiscat patru automobile furate, kituri de clonare a cheilor, echipamente de bruiaj şi alte echipamente folosite pentru deschiderea maşinilor, neutralizarea alarmelor şi a sistemelor GPS, şi demontarea transponderelor de securitate pentru a împiedica localizarea ulterioară a maşinilor.

Începând din 2024, agenţiile Europol şi Eurojust ale UE au contribuit la anchete în cazurile de furt a peste o sută de automobile de lux, cu o valoare totală de cel puţin trei milioane de euro. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 3 minute
Titularizarea, desființată? Criză în educație. Care sunt riscurile
Publicat acum 22 minute
Un bărbat a fost arestat pentru că și-a sărutat "excesiv" partenera în timpul unui zbor
Publicat acum 28 minute
Exercițiu de mobilizare MOBEX B-IF-25: Rezerviștii din București și Ilfov, convocați
Publicat acum 28 minute
Cazul Alina Bica, amânat de Înalta Curte, la scurt timp după ce Curtea de Apel București i-a retras mandatul european de arestare
Publicat acum 41 minute
Cazul Nord Stream: Donald Tusk nu dorește ca Volodimir Z. să fie predat Germaniei
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 05 Oct 2025
Horoscop săptămânal 6-12 octombrie 2025. Previziuni astrale pentru fiecare zodie în dragoste, bani și carieră
Publicat pe 05 Oct 2025
Mănânci ouă? Ce au descoperit cercetătorii te va surprinde complet
Publicat pe 06 Oct 2025
Mircea Badea sesizează o absență din echipa prezidențială a lui Nicușor Dan
Publicat pe 05 Oct 2025
Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?
Publicat pe 05 Oct 2025
Trump, de acord cu Putin. Propunerea preşedintelui rus, considerată bună de preşedintele SUA
 
cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

gafele lui nicusor dan sunt diferite de gafele vioricai dancila sau e periculoso sporgersi Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?

de Val Vâlcu

alegeri partiale in 23 noiembrie calcule politice miza amanarii in martie 2026 Alegeri parțiale în 23 noiembrie. Calcule politice, miza amânării în martie 2026

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close