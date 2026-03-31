O jurnalistă americană, răpită la Bagdad. A fost rănită când i s-a răsturnat mașina

Jurnalista americană Shelly Kittleson ar fi fost răpită marţi la Bagdad, transmite ANSA. Aceasta ar fi fost ulterior eliberată.

Iniţial, ministerul de Externe de la Bagdad a transmis doar că a fost răpită o jurnalistă străină, fără a-i preciza identitatea, şi că autorii atacului sunt deocamdată necunoscuţi. Două surse din poliţie ale agenţiei Reuters au afirmat că are cetăţenie americană, precizează Agerpres.

Jurnalista ar fi rănită

Ulterior, televiziunea saudită Al Arabiya, preluată de ANSA, a transmis în engleză că jurnalista este Kittleson şi ar fi fost deja eliberată. Aceeaşi sursă a precizat că aceasta a fost rănită când i s-a răsturnat automobilul, fiind spitalizată.

Shelly Kittleson este o jurnalistă de renume, obținând mai multe premii importante de-a lungul timpului. A relatat ani de zile din Orientul Mijlociu pentru mass media internaţionale şi italiene, iar în prezent lucrează ca reporter independent şi pentru ANSA.