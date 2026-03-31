€ 5.0988
|
$ 4.4463
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0988
|
$ 4.4463
 
O jurnalistă americană, răpită la Bagdad. A fost rănită când i s-a răsturnat mașina
Data publicării: 22:06 31 Mar 2026

Autor: Doinița Manic

imagine cu jurnalisti Jurnalista ar fi rănită. Foto cu caracter ilustrativ: Pixabay

O jurnalistă americană a fost răpită la Bagdad.

Jurnalista americană Shelly Kittleson ar fi fost răpită marţi la Bagdad, transmite ANSA. Aceasta ar fi fost ulterior eliberată.

Iniţial, ministerul de Externe de la Bagdad a transmis doar că a fost răpită o jurnalistă străină, fără a-i preciza identitatea, şi că autorii atacului sunt deocamdată necunoscuţi. Două surse din poliţie ale agenţiei Reuters au afirmat că are cetăţenie americană, precizează Agerpres.

Ulterior, televiziunea saudită Al Arabiya, preluată de ANSA, a transmis în engleză că jurnalista este Kittleson şi ar fi fost deja eliberată. Aceeaşi sursă a precizat că aceasta a fost rănită când i s-a răsturnat automobilul, fiind spitalizată.

Shelly Kittleson este o jurnalistă de renume, obținând mai multe premii importante de-a lungul timpului. A relatat ani de zile din Orientul Mijlociu pentru mass media internaţionale şi italiene, iar în prezent lucrează ca reporter independent şi pentru ANSA.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

bagdad
jurnalista
rapire jurnalisti
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
