DCNews Stiri O fetiţă adoptată a ajuns la spital cu malnutriție severă: Cântărea 20 de kilograme
Data actualizării: 14:46 12 Noi 2025 | Data publicării: 14:45 12 Noi 2025

O fetiţă adoptată a ajuns la spital cu malnutriție severă: Cântărea 20 de kilograme
Autor: Elena Aurel

copil fata suparata Sursa foto: https://www.freepik.com/, @yanalya
 

O fetiță de 11 ani din Baia Mare, internată în spital cu malnutriție și febră, va fi plasată în grija unui asistent maternal.

O fetiţă de 11 ani, internată recent în Spitalul Judeţean de Urgenţă (SJU) din municipiul Baia Mare în stare de malnutriţie dar şi stare febrilă, urmează a fi plasată în grija unui asistent maternal, a declarat, miercuri, pentru Agerpres, purtătorul de cuvânt al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Maramureş, Adrian Mândru.

Fetiţa a fost adoptată la vârsta de trei ani de un cuplu din municipiul Baia Mare.

"Instanţa de judecată a dispus, prin ordonanţă preşedinţială, instituirea unei măsuri de protecţie specială în regim de urgenţă pentru minoră, aceasta urmând să fie plasată la un asistent maternal din judeţul Maramureş. Minora se află internată în continuare în Spitalul Judeţean de Urgenţă Baia Mare, unde primeşte îngrijirile medicale necesare. După ce cadrele medicale vor constata că starea ei de sănătate permite externarea, aceasta va fi preluată şi îngrijită de asistentul maternal desemnat de DGASPC Maramureş, în condiţii corespunzătoare de siguranţă şi protecţie" a declarat Adrian Mândru.

VEZI ȘI: A murit Horia Moculescu

Fetiţa cântărea 20 de kilograme

Conform acestuia, DGASPC Maramureş colaborează permanent cu unitatea medicală şi cu celelalte instituţii abilitate, pentru a asigura respectarea interesului superior al copilului şi a tuturor drepturilor sale fundamentale.

Potrivit unor surse apropiate anchetei sociale, în momentul internării, fetiţa cântărea 20 de kilograme, prezenta formă de malnutriţie severă şi urme de posibil abuz fizic.

Prezentarea fetiţei la spital în stare critică a determinat începerea unei anchete pentru rele tratamente aplicate minorului, DGASPC sesizând poliţia despre situaţie, cazul fiind apoi preluat în cercetare de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Maramureş. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

maramures
baia mare
malnutritie
fiica adoptiva
