O femeie a purtat pe deget o comoară fără să știe. Inel moștenit de la bunica, o raritate excepțională

O moștenire s-a transformat într-o descoperire spectaculoasă pentru o tânără din Italia. Nepoata a primit de la bunica ei un inel vintage Bulgari, model „Trombino”, realizat din platină la începutul anilor ’70 și împodobit cu un diamant roz de 3,18 carate, de o raritate excepțională. Piatra, tăiată dreptunghiular în trepte, este considerată una dintre cele mai dorite din lume și este completată de alțe 64 de diamante, ce însumează 1,93 carate.

Deși a purtat ani de zile această bijuterie impresionantă, tânăra nu și-a dat seama de valoarea ei reală. Convinsă că ar fi un simplu cuarț roz, nu a bănuit că ține pe deget o comoară de milioane, notează La Repubblica.

Experții au estimat valoarea inelului la 800.000 – 1,2 milioane de euro

Adevărul a ieșit la iveală abia când piesa a fost dusă la o casă de licitații din Torino, unde experții au confirmat că este vorba despre un diamant roz natural, extrem de rar, și au estimat valoarea inelului la 800.000 – 1,2 milioane de euro.

"Un diamant roz natural este deja o piesă foarte căutată în sine, dar orice diamant depășește trei carate devine o raritate absolută. Dacă este apoi montat într-o creație Bulgari, devine unic. Cine are norocul să cumpere acest inel va dobândi nu doar un diamant incredibil, ci şi o bijuterie unică și irepetabilă", a explicat Matteo Armandi, șeful diviziei Passion de la Casa de licitaţii Bolaffi.

Licitația face parte din catalogul Aste Bolaffi, care cuprinde aproape 530 de bijuterii realizate între secolul al XIX-lea și începutul anilor 2000.