€ 5.0719
|
$ 4.3138
|

Subcategorii în Stiri

 
Data publicării: 17:58 19 Sep 2025

O femeie a purtat pe deget o comoară fără să știe. Inel moștenit de la bunica, o raritate excepțională

Autor: Tiberiu Vasile
inel-de-aur_82021800 Sursa foto: Freepik
 

O tânără din Italia a descoperit că inelul primit de la bunica ei, purtat ani la rând ca o bijuterie obișnuită, este de fapt un diamant rar, evaluat la peste un milion de euro.

O moștenire s-a transformat într-o descoperire spectaculoasă pentru o tânără din Italia. Nepoata a primit de la bunica ei un inel vintage Bulgari, model „Trombino”, realizat din platină la începutul anilor ’70 și împodobit cu un diamant roz de 3,18 carate, de o raritate excepțională. Piatra, tăiată dreptunghiular în trepte, este considerată una dintre cele mai dorite din lume și este completată de alțe 64 de diamante, ce  însumează 1,93 carate.

Deși a purtat ani de zile această bijuterie impresionantă, tânăra nu și-a dat seama de valoarea ei reală. Convinsă că ar fi un simplu cuarț roz, nu a bănuit că ține pe deget o comoară de milioane, notează La Repubblica.

Experții au estimat valoarea inelului la 800.000 – 1,2 milioane de euro

Adevărul a ieșit la iveală abia când piesa a fost dusă la o casă de licitații din Torino, unde experții au confirmat că este vorba despre un diamant roz natural, extrem de rar, și au estimat valoarea inelului la 800.000 – 1,2 milioane de euro.

"Un diamant roz natural este deja o piesă foarte căutată în sine, dar orice diamant depășește trei carate devine o raritate absolută. Dacă este apoi montat într-o creație Bulgari, devine unic. Cine are norocul să cumpere acest inel va dobândi nu doar un diamant incredibil, ci şi o bijuterie unică și irepetabilă", a explicat Matteo Armandi, șeful diviziei Passion de la Casa de licitaţii Bolaffi.

Licitația face parte din catalogul Aste Bolaffi, care cuprinde aproape 530 de bijuterii realizate între secolul al XIX-lea și începutul anilor 2000.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

bogatie
verigheta
bani
bunica
femeie
mostenire
italia
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
Cele mai noi știri
Publicat acum 3 minute
Scandal la Hollywood: Jimmy Kimmel, suspendat după comentariile controversate despre Charlie Kirk
Publicat acum 13 minute
Diana Șoșoacă ajunge în fața PÎCCJ. Patru infracțiuni de lipsire de libertate - Acuzațiile complete
Publicat acum 1 ora si 2 minute
Vești proaste pentru șoferii începători: Mașinile pe care nu veți mai putea să le conduceți
Publicat acum 1 ora si 5 minute
Cum îl scăpa bunica de răceală pe medicul Astărăstoae în două zile
Publicat acum 1 ora si 11 minute
Ilan Laufer, din nou tată! Prima poză cu micuța Eden
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 17 Sep 2025
Răsturnare de situație cu accidentul în care a fost implicat Toto Dumitrescu. Mircea Badea, reacție
Publicat pe 18 Sep 2025
Mircea Badea, apel de ultimă oră la Nicușor Dan
Publicat pe 17 Sep 2025
Chirieac, uimit de ce a spus Ciuvică despre Nicușor Dan. Schimb de replici / video
Publicat acum 21 ore si 35 minute
Cutremur puternic în această seară
Publicat pe 17 Sep 2025
Drona care a survolat obiective guvernamentale poloneze aparținea unui ucrainean. Decizia autorităților de la Varșovia
cine o protejeaza pe mama ii protejeaza copilul copilul este o extensie a mamei inclusiv cand ea vede o singura scapare Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

pentru bucuresti nu e mai ieftin sa mearga turistii cu taxiul Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

pretul psihologic stabilit de cnair sursa de blocaje pe autostrada soarelui Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close