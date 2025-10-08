O femeie a mințit ani la rând că are cancer pentru a primi bani. I-a cheltuit pe vacanțe și operații estetice

O femeie din Marea Britanie a păcălit pe toată lumea că suferă de cancer doar pentru a-și convinge iubitul să-i plătească operații estetice și vacanțe de lux.

Laura McPherson, în vârstă de 35 de ani, i-a spus partenerului ei de viață că are cancer de col uterin, ovarian, de colon, intestinal și de sân, iar fiica ei mică a fost făcută să creadă că mama ei este pe moarte. În realitate, McPherson folosea banii primiți de la Jon pentru mărirea sânilor și vacanțe, inclusiv la un centru austriac de slăbire și wellness, scrie The Sun.

Femeia a reușit să obțină aproape 25.000 de lire sterline de la iubitul ei, prezentând fotografii false din spital și pretinzând că urmează tratamente complicate. În plus, a primit un ceas Rolex de 30.000 de lire sterline pentru „vindecarea” de un tip de cancer.

Femeia a fost pusă de judecători să dea banii înapoi

Înșelătoria a fost descoperită când Jon a început să devină suspicios și i-a verificat e-mailurile, descoperind că McPherson se ducea în vacanțe și la tratamente de wellness în timp ce pretindea că face chimioterapie.

McPherson a pledat vinovată pentru fraudă, dar a evitat închisoarea, primind o pedeapsă comunitară de doi ani. Curtea a dispus ca ea să-i returneze fostului partener suma de 30.714 lire sterline până pe 5 ianuarie.

Jon Leonard, iubitul femeii, a declarat: „S-a terminat în sfârșit. Ea nu a avut niciodată cancer și a inventat această boală încă din școală. Este o persoană mincinoasă și manipulatoare”.