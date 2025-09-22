€ 5.0753
Data actualizării: 15:42 22 Sep 2025 | Data publicării: 15:02 22 Sep 2025

O femeie a zburat din Londra la Cluj doar ca să își cumpere ciocolata preferată. "Toată lumea a crezut că sunt nebună"

Autor: Andrei Itu
avion_93220600 avion - Foto: Freepik
 

O britanică, cu origini românești, a făcut un gest uluitor.

Este vorba despre Kate Takacs, în vârstă de 35 de ani, care a zburat din Londra până la Cluj-Napoca, locul ei natal. Însă totul s-a întâmplat într-o excursie de doar 24 de ore, pentru a-și satisface pofta de ciocolată.

Ea a zburat la Cluj, cu scopul de a-și reface proviziile de Ferrero Rocher Pocket Coffee, o delicatesă italiană ce conține un shot de espresso îndulcit.

O călătorie de 3.800 km pentru o cutie de bomboane

 ”Oamenii au fost puțin șocați când le-am spus că merg într-o excursie de o zi să cumpăr dulciuri”, a declarat Kate pentru Jam Press. Femeia a plecat din Londra după muncă, pe 15 septembrie, în jurul orei 22:00, aterizând la Cluj la 3:15.  A petrecut întreaga zi în orașul natal, unde s-a aprovizionat cu ciocolata preferată, a făcut cumpărături și chiar a luat un magnet de frigider. Apoi, pe 16 septembrie, Kate a luat zborul de la ora 22:00, ajungând înapoi la Londra la ora 23:00 și în pat până la ora 1:30.

”Sunt fericită și mulțumită? Absolut. O voi face din nou? Da, la naiba”, a spus Kate, care a plătit în total 150 de dolari pentru zbor și cumpărături.

Prietenii au crezut-o ”nebună”

Chiar dacă unele dulciuri cumpărate se găsesc și în magazinele românești din Londra, Kate Takacs a spus că experiența sa a fost unică.

”Toată lumea a crezut că sunt nebună, deoarece unele dintre articolele pe care le-am cumpărat pot fi găsite în Londra, în magazinele din România. Singurul motiv a fost ciocolata Ferrero Rocher Pocket Coffee (n.red. nu o găsești în Marea Britanie) și, dacă nu ai încercat-o încă, te rog să o faci și să-mi mulțumești mai târziu.”, a spus Kate. 

Excursii extreme de o zi

Nu este prima dată când Kate are astfel de excursii de o zi. Ea are deja 17 escapade de o zi în alte țări și are în plan multe altele. ”Îmi place să explorez locuri noi și este o oportunitate excelentă de a vedea o țară nouă cu un buget foarte mic. Pentru mine, este vorba despre fiorul, adrenalina și satisfacția pe care le simt odată ce primesc magnetul de frigider”, a spus Kate.

Chiar dacă uneori are parte de întârzieri de zbor, experiențele ei culinare sunt neprețuite, în opinia sa, a mai spus Kate, conform New York Post.

