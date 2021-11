O asistentă care l-a tratat pe Petrică Mîțu Stoian dezvăluie: A leșinat. Pur și simplu a zis "îmi este rău". Avea probleme cu inima de mult timp

Petrică Mîțu Stoian a murit în 6 noiembrie 2021, la doar 61 de ani, în urma unui șoc septic, după ce a urmat o procedură de recuperare medicală post-COVID, specializată în terapie hiperbară. Acesta s-a internat la o clinică privată din Reșița, vineri. Sâmbătă, i s-a făcut rău și a fost transferat la spitalul din Reșița.

O anchetă penală pentru ucidere din culpă a fost deschisă în cazul morții cântărețului de muzică populară.

O asistentă care l-a tratat pe Petrică Mîțu Stoian a făcut dezvăluiri

O asistentă medicală care s-a ocupat de el în trecut a povestit că maestrul avea probleme cardiace și că a leșinat la un moment dat în urma unui puseu de tensiune.

"Mi-a spus că îi este rău, prezenta un puseu de tensiune. Am luat tensiometru, l-am adus, dar a trebuit să pun o perfuzie între timp. A leșinat. Pur și simplu a zis "îmi este rău" și l-am așezat pe pat… Am luat tensiometrul, am văzut că are 20 cu 10 și jumătate tensiune, pulsul foarte tahicardic, rapid… Am chemat o infirmieră, l-am suit pe căruț, l-am dus la Cardiologie, unde era doctorița… A stat 45 de minute, a primit îngrijiri medicale. I s-a făcut o electrocardiogramă, apoi a fost consultat… De atunci am făcut eu legătura, că avea probleme cu inima de mai mult timp", a povestit asistenta, la Prima TV.

Potrivit femeii, Petrică Mîțu Stoian ar fi recunoscut atunci că a mai avut astfel de pusee de tensiune și încerca să dea asigurări că nu e nimic grav.

"Îmi zicea: "Vă rog eu frumos, am mai făcut pusee din astea de tensiune, nu mai îmi țineți morală, că eu vin, mă refac… sunt obosit!", așa mi-a zis, de oboseală, că a fost plecat, a condus noaptea. Nu știu de alte probleme de sănătate. L-am avut ca pacient și îmi pare rău de ce i s-a întâmplat", a declarat asistenta care a fost prezentă la înmormântarea artistului.

Terapia HIPERBARĂ post-COVID, "NEINCLUSĂ în protocolul de tratament". Ministerul Sănătății: Se consideră periculoasă

"În luna aprilie 2021, Ministerul Sănătății a aprobat prin Ordinul ministrului Sănătății nr. 534/22.04.2021, Protocolul de Medicină Fizică și de Reabilitare post-COVID-19 elaborat de Comisia de specialitate Medicină Fizică și Reabilitare post-COVID-19.

Documentul se referă la procedurile de recuperare și reabilitare ale pacientului trecut prin COVID-19, precum și la activitatea personalului medical pentru recuperarea și reabilitarea pacientului post-COVID-19.

În ceea ce privește oxidenoterapia hiperbară, reprezentanții Comisiei de Medicină Fizică și de Reabilitare a Ministerului Sănătății au decis neincluderea acestei terapii în protocolul de tratament, având în vedere că, în prezent, nu există studii pertinente care să dovedească eficiența în COVID-19.

Singura mențiune privind camera hiperbară în cadrul Protocolului de medicină fizică și de reabilitare post-COVID-19 se află la secțiunea alte posibile dotări suplimentare ale unui centru de excelență în recuperare fizică.

Într-o adresă către Ministerul Sănătății specialiștii în Medicină Fizică și Reabilitare consideră “periculoasă promovarea agresivă prin toate canalele a oxigenoterapiei hiperbare, procedură adesea ridicată la rang de panaceu. Se denaturează astfel atenția pacientului, dar de multe ori și a medicului, de la complexitatea afecțiunii COVID-19, de la complicațiile sale, care sunt respiratorii, cardiace, musculoscheletale, neurologice, etc.”

Precizăm că nici Normele Contractului-Cadru în vigoare nu decontează pentru asigurați o astfel de procedură", a transmis Ministerul Sănătății, după moartea lui Petrică Mîțu Stoian... citește mai departe AICI

Clinica Nera se închide după moartea lui Petrică Mîţu Stoian. Conducerea clinicii a precizat că activitatea unităţii va fi sistată pentru o perioadă de două săptămâni, pe fondul anchetei desfăşurate ca urmare a morţii artistului.

Deocamdată, nu se vor mai face internări în următoarele 14 zile, pentru a se aştepta rezultatele tuturor verificărilor de la DSP, audierile medicilor care ar fi implicaţi, transmite România TV.

Experţii medicali au stat mai multe ore la clinica unde s-a tratat Petrică Mîţu Stoian. Aceştia au verificat din nou circuitele şi dacă în cazul artistului s-au verificat toate protocoalele. Au audiat din nou cadrele medicale despre ce s-a întâmplat în clinică din momentul în care Petrică Mîţu Stoian a ajuns acolo şi până în momentul în care i s-a făcut rău.

Inspectorii care au efectuat controlul la clinică sunt pe cale să întocmească raportul. Odată ce documentul va fi făcut public, autorităţile vor anunţa şi valoarea sancţiunilor aplicate.

De asemenea, verificările vor fi extinse și al cele două unități medicale unde artistul a ajuns după ce i s-a făcut rău, conform Infocs.