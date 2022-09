Numărul firmelor radiate a crescut cu 8,8% în primele 7 luni ale anului

Numărul firmelor radiate în România, a crescut cu 8,87% în primele şapte luni ale anului 2022, comparativ cu perioada similară a anului trecut, până la 41.007 radieri, potrivit statisticilor Oficiului Naţional al Registrului Comerţului (ONRC). Cele mai multe radieri au fost înregistrate în municipiul Bucureşti – 6.536 (plus 8,07 faţă de ianuarie-iulie 2021) şi în judeţele Cluj – 1.862 (plus 13,81%), Timiş – 1.861 (plus 4,49%) şi Constanţa – 1.825 (plus 13,85%).

La polul opus, cele mai puţine radieri au fost consemnate în judeţele Călăraşi – 331 (în creştere cu 3,12% faţă de primele şapte luni ale anului trecut), Ialomiţa – 337 (plus 16,61%) şi Covasna – 341 (plus 3,61%). Creşterile cele mai semnificative ale numărului de radieri s-au înregistrat în judeţele Gorj (plus 24,75%), Sălaj (plus 23,73%) şi Tulcea (plus 22,85%). În perioada analizată au fost consemnate scăderi în ceea ce priveşte numărul firmelor radiate în judeţele Caraş-Severin (minus 16,27%), Brăila (minus 11,76%), Alba (minus 6,67%), Dolj (minus 4,27%) şi Dâmboviţa (minus 2,65%).

Pe domenii de activitate, numărul cel mai mare de radieri a fost înregistrat în comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, repararea autovehiculelor şi motocicletelor – 11.080 (plus 7,5% raportat la ianuarie-iulie 2021), construcţii – 3.759 (plus 7,68%), activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice – 3.421 (plus 8,05%) şi industria prelucrătoare 3.335 (plus 9,81%). În iulie 2022, au fost consemnate 5.587 radieri de firme, cele mai multe în Bucureşti (929) şi în judeţele Cluj (298), Timiş (256) şi Constanţa (241), informează Agerpres.

Eurostat: Inflația în zona euro a atins un nou record în luna august

Potrivit unei estimări publicate de Eurostat, rata anuală a inflaţiei în zona euro a crescut până la 9,1% în august, depăşind precedentul maxim istoric de 8,9% înregistrat în iulie. Aceasta este cea mai puternică creştere în ritm anual a preţurilor de consum înregistrată de zona euro după 1997, când au început să fie publicate date statistice cu privire la zona unică. Cifra anunţată de Eurostat depăşeşte estimările analiştilor, care mizau pe o creştere a preţurilor de 9%, şi este cu mult peste ţinta BCE, de 2%, notează Agerpres. La fel ca şi în lunile precedente, creşterea inflaţiei în zona euro se explică prin faptul că preţurile la energie au înregistrat un avans de două cifre, cu o majorare de 38,3%, mai redus totuşi faţă de creşterea de 39,6% înregistrată în iulie, în timp ce preţurile la alimente, băuturi alcoolice şi ţigări au avut un avans de 10,6%, după o creştere de 9,8% în iulie.

De asemenea, datele Eurostat arată că inflaţia de bază (core inflation), adică ceea ce rămâne după ce sunt eliminate preţurile pentru bunuri volatile, precum energia şi alimentele, a crescut până la 5,5% în august, de la 5,1% în iulie. Inflaţia de bază este indicatorul urmărit cu atenţie de BCE la elaborarea deciziilor sale de politică monetară. În rândul ţărilor din zona euro, cea mai ridicată inflaţie în august se înregistrează în ţările baltice, toate cu o creştere a preţurilor de peste 20%, în frunte fiind Estonia (25,2%), urmată de Lituania (21,1%) şi Letonia (20,8%). La polul opus, cea mai mică creştere a preţurilor se înregistrează în Franţa (6,5%), Malta (7,1%) şi Finlanda (7,6%).





