Panourile solare, soluția ”extrem de bună” pentru parcările marilor centre comerciale. Expert: Într-adevăr, o idee excepțională

Discuţia a pornit de la parcările mall-urilor şi a ajuns până la... Palatul Parlamentului.

Val Vâlcu a început cu următoarea precizare despre mall-uri: Mă gândesc la parcare. Ţin suprafeţe uriaşe din oraşe, lucru care nu se întâmplă în occident, nu au voie în oraşe... le ţin ocupate, nu parc, nu spital, nu şcoală, nu centru cultural... ci parcarea mall-ului. Şi maşinile stau în soare. Când porneşti duduie aerul condiţionat, creşte consumul, altă poluare! N-ar putea fi obligate să pună panouri fotovoltaice peste locurile de parcare? Şi ar ţine şi umbră maşinilor care stau acolo.

Emilia Cernea Mladin: Nu numai atât! Dar nu s-ar mai ocupa teren agricol cu fermele acestea de panouri fotovoltaice. În mod cert ar fi o soluţie extrem de bună, doar că este costisitoare.

Val Vâlcu: La ce profituri fac nu cred că nu-şi permit să investească, pentru că recuperează din curentul produs.

Emilia Cernea Mladin: Sunt absolut de acord că ar proteja şi maşinile, într-adevăr este o idee excepţională. Nu ştiu dacă se poate spune că îi obligăm, dar...

Val Vâlcu: Altfel nu vor vrea! El mai deschide un magazin, mai ia un rând de profituri, se extinde piaţa... altfel numai din gură! Sustenabilitate... noi protejăm mediul... În mod real mai trânteşte o hală!

Emilia Cernea Mladin: Profitul lor nu vine din economia de energie. Profitul lor vine din ceea ce vând. Şi atunci consumă foarte mult, pentru că fiecare client trebuie să se simtă foarte bine. Multă lume circulă prin mall vara doar ca să stea la răcoare.

Vaş Vâlcu: Apropos de eficienţa energetică... de ce iarna sunt 24 de grade, aerul condiţionat încălzeşte şi vara sunt 16! Vara îţi trebuie o geacă atunci când intri în mall, iarna trebuie să mergi în tricou. E exact pe dos! Am observat treaba asta întâi în occident, acum şi la noi.

Emilia Cernea Mladin: Chiar o geacă nu! În SUA, în mod cert trebuie să umbli cu un pulover la tine, dar aşa sunt obişnuiţi. Ei stau mult în temperaturi foarte scăzute vara.

Val Vâlcu: Nu s-ar face economie de aici?

Emilia Cernea Mladin: Nu cred că la noi s-ar face suficient de răcoare vara pentru majoritatea oamenilor. Că-şi permit mall-urile şi atrag astfel cumpărătorii, că dacă tot te plimbi pe acolo la răcoare mai şi cumperi câte ceva, dar în casele oamenilor cât de mulţi nu-şi permit să-şi pună unităţi de climatizare? Foarte puţini!

Val Vâlcu: Să luăm cele mai mari clădiri din România.... Casa Poporului, camere uriaş greu de încălzit, greu de răcorit. E ineficient?

Emilia Cernea Mladin: Pentru Casa Poporului am făcut eu auditul în 2018-2019. Nu poţi s-o judeci ca pe o casă obişnuită, e o casă monumentală gândită la somptuozitatea unui palat. Am expertizat această clădire timp de 8 luni şi am constatat că pierderile prin elementele opace sunt mici, să ştiţi că au pereţi de 1 metru grosime. Deci este absolut imposibil să te gândeşti că ai putea măcar să propui termoizolaţie la interior sau la exterior! Nu poţi s-o îmbraci în polistiren!

Pierderile sunt la tâmplărie. Pentru că tâmplăria de foarte mari dimensiuni şi grea a dus la deformarea cadrului de aluminiu. Pierderile cele mai mari sunt prin tâmplăria care acum e neetanşă.

Interviul complet, aici:

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News