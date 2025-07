„Nu mai deschid plajă. Pun porumb”. Când statul devine cel mai mare dușman al investitorului român / video

Investiția de pe plaja Caelia din Mamaia, realizată de Alin Bucur, este blocată de ani de zile din cauza birocrației și a piedicilor puse de autorități. Deși proiectul este finalizat, nu poate fi folosit, iar infrastructura începe să se degradeze.

Investitorul Alin Bucur, patronul plajei Caelia din Mamaia, se declară frustrat de lipsa de acțiune a autorităților și susține că acestea găsesc constant pretexte pentru a împiedica proiectul, deși acesta ar genera locuri de muncă și venituri la bugetul de stat.

„Cineva nu vrea ca turismul nostru să funcționeze. Uitați-vă! Suntem în plin sezon și lume spre deloc. Am prezentat proiectul Apelor Române, am prezentat proiectul primăriei, toată lumea a spus că e de acord”, a spus Alin Bucur.



„Ce investiți aici și de ce nu merge mai departe, de ce stagnează?”, a întrebat Florin Răvdan, jurnalist DC News.



„Mi-ați pus o întrebare la care nu găsesc răspuns. Probabil nu se vrea, nu pot să înțeleg de ce. Poate e invidie... Îmi pun tot felul de întrebări și nu găsesc niciun răspuns.

Mai marii noștri guvernanți se plâng că nu au bani de salarii, de pensii, că trebuie să concedieze oameni, că trebuie să facă tăieri. Păi dacă voi blocați o asemenea investiție… Am aflat că sunt foarte multe persoane, nu doar pe litoral, ci și în țară, care se plâng de aceleași tratamente. E o frustrare și ce mi se întâmplă e ireal. Nu înțeleg de ce cineva vrea să distrugă în loc să construim.



În campanii, peste tot la televizor, spunem că trebuie să construim, dar doar demolăm, nu construim nimic. Uitați ce investiție! Uitați cum arată litoralul românesc! Avem un deșert de toată frumusețea, iarbă. Cred că ușor-ușor o să închid aici și o să încep să pun porumb, că văd că solul ne ajută. În loc să fie plajă și nisip, noi avem iarbă. Se poate cultiva orice și ne apucăm de agricultură. Dacă nu se vrea turism, ne apucăm de agricultură”, a spus Alin Bucur.

„De aici se plăteau bani la bugetul statului. Am fi avut 200-300 de angajați"

Alin Bucur susține că proiectul său de pe litoral este blocat pe baza unor acuzații nefondate, cum ar fi faptul ca a turnat betoane, deși a demonstrat că nu există beton și construcția este prietenoasă cu mediul. El acuză autoritățile că inventează motive pentru a opri investiția, deși aceasta ar fi adus bani la buget și ar fi susținut sute de locuri de muncă.

„Am și demonstrat, și au venit toți aici și au verificat (n.r. că nu există betoane). De când a început această construcție, noi am filmat zi de zi tot ce s-a întâmplat aici. Nu avem un centimetru de beton! Este o construcție ușoară, prietenoasă mediului, dar s-au inventat tot felul de motive. Au văzut că nu a mers cu betonul, au început să spună că avem sit arheologic. Au văzut că nu merge nici cu situl arheologic, au inventat orice numai ca să stopeze acest proiect.



Ne plângem că nu avem bani, că nu găsim soluții... Păi de aici se plăteau bani la bugetul statului. Am fi avut 200-300 de angajați care hrăneau 300 de familii. Cineva nu vrea să se întâmple lucrul acesta”, a spus Alin Bucur.

„Statul în loc să te încurajeze, mai rău te încurcă"

Alin Bucur afirmă că nu are acces la plajă, fiind blocat de construcții private, iar autoritățile nu i-au emis actele necesare, deși plătește sume considerabile. El acuză statul că în loc să sprijine investitorii, le pune piedici, prin invocarea unor motive birocratice și prin întârzierea rambursării TVA-ului de peste un an și jumătate.

„Sunteți cumva flancat de un bloc privat, intrări aici nu aveți. În acte cum stă treaba?”, a spus Florin Răvdan.



„Nu avem intrare. Am mai licitat și la o plajă lângă și nici acolo nu am intrare. Cred că sunt singurele plaje de pe litoral unde nu avem intrare. Plătesc niște bani și nu sunt puțini. Au venit prima dată când mi-au predat plaja să-mi arate că am intrare. Nu mi s-au emis actele, nu mi-au emis certificatele de urbanism. Aici am înțeles, au găsit nenumărate motive, dar și dincolo au început să găsească motive.

Statul în loc să te încurajeze, să te ajute pe tine, ca investitor, mai rău te încurcă. Și atunci mă întreb de ce îi plătim? De ce vrem taxe de solidaritate? Cu ce ne ajută pe noi? Numai să mărim taxele, numai să plătim?



Am banii blocați în momentul acesta, TVA-ul nu-l primesc de un an și jumătate. Îmi inventează tot felul de lucruri. Nimeni nu se sesizează. Suntem ca în vestul sălbatic. Bați la uși închise, nimeni nu te bagă în seamă, nimeni nu vine”, a spus Alin Bucur la DC News.

