Noua armă laser britanică ar putea fi trimisă în Ucraina pentru a doborî drone rusești

Potrivit Ministerului Apărării, noile reforme menite să accelereze achizițiile înseamnă că arma laser, inițial configurată pentru implementare în 2032, va fi acum operațională cu cinci ani mai devreme decât era planificat, relatează Sky News.

În cadrul vizitei sale la Porton Down, un centru de cercetare militară din Salisbury, Shapps a declarat: "Am venit să accelerez producția sistemului laser DragonFire, deoarece cred că, având în vedere cele două mari conflicte în desfășurare, unul maritim și unul în Europa, acest lucru ar putea avea ramificații uriașe să avem o armă capabilă în special să doboare drone".

Oficialul a continuat: "Așadar, ceea ce vreau să fac este să scurtez ceea ce ar fi, în mod obișnuit, un proces de dezvoltare și achiziție foarte lung, posibil până la 10 ani, pe baza conversațiilor mele din această dimineață, la un interval de timp mult mai scurt pentru a o putea desfășura, potențial pe nave, pentru interceptarea de drone inamice și, potențial, terestru. Din nou, pentru drone, dar nu trebuie multă imaginație pentru a vedea cum ar putea fi de folos în Ucraina, de exemplu."

It's a British DragonFire laser weapon that can shoot down drones and missiles. Ukraine does not have it yet but there is an opportunity to get. pic.twitter.com/YnAzQJrMPS