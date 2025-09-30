€ 5.0811
Data actualizării: 20:38 30 Sep 2025 | Data publicării: 20:25 30 Sep 2025

Nou control biometric de frontieră EES al UE. Ce se întâmplă în porturile şi aeroporturle din Franţa
Autor: Andrei Itu

Foto: Pixabay
 

Noile controale la frontierele Uniunii Europene, ce vor înregistra datele biometrice ale cetăţenilor ţărilor terţe, vor fi puse în practică gradual în 120 de locuri (porturi şi aeroporturi) din Franţa.

Anunțul a fost făcut marţi Ministerul de Interne francez, potrivit AFP. Desfăşurarea în Uniunea Europeană, începând cu 12 octombrie, a acestui nou sistem se va face la toate frontierele externe ale Franţei, dar de o manieră modestă, cu câţiva călători controlaţi într-o primă fază, a detaliat ministerul citat.

Timpii de aşteptare vor fi mai lungi

Obiectivul este ca în termen de şase luni să se atingă înregistrarea a 100% din călătorii ţărilor terţe.
Timpii de aşteptare vor fi mai lungi la posturile de trecere a frontierei. În 2024, Franţa a înregistrat un record de 100 de milioane de vizitatori străini.

Călătorii vor putea să se preînregistreze la bornele instalate în aeroporturi, porturi şi gări, în amonte de controlul frontalier.

Noul sistem de intrare-ieşire (EES)

Noul sistem de intrare-ieşire (EES) va recenza - într-un fişier comun al ţărilor membre ale UE - numele, numărul paşaportului, amprentele digitale şi fotografiile tuturor cetăţenilor ţărilor terţe care se deplasează în Europa, înlocuind astfel procedurile manuale.

EES va permite cunoaşterea datelor de intrare şi de ieşire, în scopul urmăririi depăşirilor perioadei de şedere permise şi al refuzurilor de intrare.

Ce va putea cunoaște Ministerul de Interne francez cu noul sistem (EES)

Ministerul de Interne francez a precizat că va putea cunoaşte, graţie noului sistem, 'deturnările' de vize (când o persoană a intrat cu o viză turistică transformată ulterior în viză familială) şi dacă o persoană căreia i s-a respins cererea de azil nu a plecat în altă ţară din spaţiul Schengen. Aceste date vor putea fi consultate de autorităţi precum prefecturi, jandarmerie şi poliţie, şi păstrate până la cinci ani, potrivit aceleiaşi surse.

La acest control automatizat vor participa 29 de ţări: toate ţările membre UE cu excepţia Ciprului şi a Irlandei, plus Islanda, Liechtenstein, Norvegia şi Elveţia, notează Agerpres.

frontiere
ue
controale biometrice
franta
Noul sistem de intrare-iesire
EES
