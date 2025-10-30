€ 5.0856
Data publicării: 15:57 30 Oct 2025

Noi dosare au fost aprobate în cadrul Programului Rabla pentru persoane fizice
Autor: Alexandra Curtache

rabla-model-cerere_41558100 Foto: Pixabay
 

Administrația Fondului pentru Mediu a publicat astăzi, 30 octombrie 2025, în urma ședinței Comitetului de Avizare, o nouă listă care cuprinde 425 ecotichete în valoare de 6.510.000 de lei depuse în cadrul Programului Rabla pentru persoane fizice. 

După publicarea listei cu dosarele aprobate, AFM actualizează în aplicaţie statusul solicitantului în „beneficiar aprobat pentru finanţare”. 

„Prin aprobarea celor peste 420 de ecotichete, reconfirmăm sprijinul nostru pentru înnoirea parcului auto și reducerea poluării. Programul Rabla 2025 înseamnă mai puține mașini vechi pe șosele, mai multă siguranță și un pas real spre un transport mai curat și mai eficient. Acesta este un motiv în plus pentru care am ales să redirecționăm o sumă importantă rămasă disponibilă pentru mașini cu motorizare clasică și hibridă, întrucât cererea este evident mai mare, dar păstrăm sprijinul și pentru autovehiculele electrice. AFM rămâne consecventă în a oferi soluții echilibrate și responsabile pentru mobilitatea viitorului, în beneficiul oamenilor și al mediului”, a declarat Florin Bănică, președintele Administrației Fondului pentru Mediu.  

În termen de 60 de zile de la obţinerea statusului „beneficiar aprobat pentru finanţare“, solicitantul persoană fizică are obligaţia să distrugă şi să radieze din evidenţa circulaţiei autovehiculul uzat, iar ulterior să încarce documentele în aplicaţia informatică și să introducă data radierii autovehiculului uzat. 

Reamintim că în contextul cererii ridicate pentru achiziția de autovehicule noi cu sisteme de propulsie termică (cu ardere internă, inclusiv motorizare GPL/GNC), motociclete și autovehicule cu sistem de propulsie hibrid, AFM a decis redirecționarea a 45 de milioane de lei către această categorie de autovehicule, prin diminuarea bugetului alocat autovehiculelor electrice. 

Solicitanții - persoane fizice se vor putea înscrie în aplicația informatică începând de joi, 06 noiembrie, ora 10:00 până la data de 15 decembrie 2025, ora 23:59, sau până la epuizarea fondurilor disponibile. 

De asemenea, rămâne disponibilă înscrierea pentru achiziționarea autovehiculelor electrice, în limita noului buget disponibil. 

Lista dosarelor aprobate în cadrul acestui program este publicată pe site-ul www.afm.ro, la secțiunea aferentă Programului Rabla Auto persoane fizice. 

