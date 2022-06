Nicușor Dan se laudă cu înlocuirea a 22 de pergole, în timp ce parcurile mari ale Bucureștiului se degradează constant/ video

Nicușor Dan se laudă în acel clip cu înlocuirea a 22 dintre cele 30 de pergole deteriorate din parcul monument istoric.

Pergolele sunt niște suporturi decorative din lemn care susțin plantele agățătoare.

Edilul scoate la înaintare faptul că a avut grijă de banii bucureștenilor, costul acestor pergole fiind „minim”- 50.000 de lei. Totodată, Nicușor Dan a anunțat în clipul de prezentare că plantele au fost curățate și puse la loc.

„Am fost în Parcul Cişmigiu pentru a verifica lucrările privind refacerea celor 30 de pergole amplasate pe aleea paralelă cu b-dul Schitu Măgureanu, de la Cetate şi până la Liceul Lazăr.

Reamintesc că, în anul 2022, în parcul Cişmigiu, ALPAB mai are planificate şi alte lucrări precum reparaţia Podului mare, a aleilor, reparaţia cuvei Lacului Mic şi înlocuirea locurilor de joacă.”, este descrierea postării care însoțește filmarea.

Reacțiile din comentarii

Bucureștenii l-au taxat dur pe Nicușor Dan pentru realizarea nesemnificativă, ținând cont de starea de degradare a parcurilor din București.

„Dle Primar, Parcul Cișmigiu are nevoie de un sistem propriu de întreținere, de angajați permanenți, profesioniști pe grădinărit, nu personal necalificat care habar nu are ce-i cu plantele”, a scris un internaut.

Altă persoană s-a declarat iritată de faptul că Nicușor are mai mulți admiratori în afara Bucureștiului: „Ar fi onest și de bun simț ca toți "admiratorii" primarului general al Bucureștiului, care locuiesc în alte orașe ale țării, să trimită felicitări si aprecieri primarului din orașul lor”

Totodată, electoratul lui Nicușor Dan a ținut să sublinieze că Cișmigiul nu este singurul parc din București lăsat în paragină: „În Herăstrau pe când? Că își fac de cap acolo toți cu cârciumi si clădiri ilegale, malurile se surpă, in curând ne va paște o noua tragedie gen podul din Neamț. Să vedem cine va răspunde atunci.”

Un alt utilizator al platformei de socializare a scris un mesaj scurt și obiect: „Ce frumos ar fi de v-ați instala biroul acolo pe durata verii...”

Parcul Herăstrău din București este într-o stare avansată de degradare, în ciuda încercărilor de a cosmetiza lipsurile.

Am vizitat Herăstrăul în dimineața zilei de 27 aprilie 2022 și am încercat să surprind starea actuală a parcului din Nordul Capitalei. Am dat de trepte distruse, asfalt crăpat, gunoaie aruncate în iarbă și în apă, mingi de fotbal plutitoare, să nu mai vorbim despre pasajul dinspre Kiseleff, un adevărat focar de infecție.

Puteți viziona imaginile filmate atunci pentru a vă convinge.

