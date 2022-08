Nicole Kidman vrea să se călugărească

Într-un interviu oferit recent celor de la Vanity Fair, actrița a recunoscut că este adesea luată în râs pe prietenii ei pentru alegerile pe care le face. Nicole Kidman, soțul ei, Keith Urban, și fiicele lor, Sunday Rose (10) și Faith Margaret (8), frecventează des biserica. Au luat-o drept exemplu pe artistă care nu ratează slujbele de duminică şi nu adoarme niciodată până nu-şi spune rugăciunile. „Așa ne creștem noi copiii. Keith are alte convingeri, dar vine și el cu noi la biserică. Eu am avut o bunică extrem de catolică, am fost crescută cu rugăciuni, așadar aceste lucruri m-au influențat destul de mult. Nu pot spune că cred orbește, îmi pun tot timpul întrebări, însă pentru mine contează mult să nu judec pe nimeni și nimic. Tata îmi spunea tot timpul că toleranța este cel mai important lucru din lume”, a mărturisit diva.

S-a gândit să se călugărească

Potrivit Christian Post, Kidman a vorbit despre cât de religioasă este ea, recunoscând chiar că voia să devină călugăriță înainte de-a da lovitura la Hollywood. „Sunt spirituală în sensul că cred cu tărie în Dumnezeu. Și adoram ideea de-a fi călugăriță. Evident că n-am ales să mă călugăresc, dar mă atrăgea mult acea idee”, a dezvăluit ea. Vedeta nu iese niciodată din casă fără cruciulița ei cu diamante, pe care o are de la bunica ei. „Catolicismul mă ghidează. Am cu siguranță o credință puternică. Încerc să merg la biserică în mod constant și încerc să mă și spovedesc. O mare parte din mine a rămas acea fetiță catolică cum eram în copilărie”, a declarat Nicole în trecut, conform celor publicate de Honey. Vedeta hollywoodiană are o viață liniștită și împlinită acum, însă frumoasa actriță a trecut prin destule momente dificile de-a lungul anilor, iar credința ei în Dumnezeu cu siguranță că a ajutat-o să le facă față cu brio. S-a măritat cu Tom Cruise în 1990, însă cei doi actori au divorțat în 2000 într-un mod destul de dramatic, ea pierzând o sarcină după despărțire. Un alt subiect delicat pentru Nicole este relația ei cu cei doi copii adoptați, Isabelle (29) și Connor (27), cu care de-abia dacă mai ține legătura.

A trecut prin suferinţe şi umilinţe

De curând, a fost ținta glumelor pe rețelele sociale după ce a defilat pentru Balenciaga: ”Se mișcă ca o statuie care parcă a revenit la viață!”. În vârstă de 55 de ani, Nicole Kidman a defilat pentru Balenciaga în cadrul Săptămânei Modei de la Paris, alături de Kim Kardashian și Naomo Campbell. Actrița a purtat o rochie lungă, cu trenă, realizată dintr-un material metalizat, ce părea a fi folie de aluminiu. Ținuta ei controversată a fost completată de niște cizme negre și de niște mănuși negre, lungi.

Nicole Kidman a suferit enorm după divorțul de Tom Cruise în 2001, care a survenit după ce ani la rând cei doi s-au străduit să facă un copil. Actrița a suferit o sarcină extrauterină și nu a putut păstra copilul. Ulterior, cei doi actori de prim rang au adoptat doi copii. O fată, Isabella Jane (27 de ani), și un băiat, Connor Anthony (24 de ani). Actrița a dezvăluit că unul dintre oamenii care i-au fost alături în acele momente cumplite a fost Hugh Jackman (Wolverine în seria X-Men). Jackman și soția acestuia, Deborra-Lee Furness, au ajutat-o să-și revină din „agonie”.

