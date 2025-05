”Ne-a trecut glonțul pe la ureche”. Cel mai aprig analist economic, anunț despre un acord cu FMI

Nicușor Dan a câștigat alegerile prezidențiale, învingându-l pe George Simion într-o confruntare care a polarizat profund electoratul românesc. Rezultatul final a confirmat o victorie clară a candidatului de centru-stânga, perceput ca o figură pragmatică și echilibrată, în fața liderului AUR, care a mizat pe un discurs suveranist radical, inspirat de retorica MAGA și de modelul politic al lui Donald Trump.

De-a lungul campaniei, mai multe voci din spațiul public au atras atenția asupra greșelilor strategice comise de George Simion, care, potrivit analiștilor, i-au îndepărtat o parte semnificativă a electoratului indecis. În același timp, România se confruntă cu un context economic extrem de fragil: inflație persistentă, un deficit bugetar în creștere, investiții străine tot mai greu de atras și un aparat bugetar supradimensionat. Un candidat imprevizibil precum Simion ar fi riscat să alunge și ultimele surse de stabilizare economică pe care la are țara. În lipsa unei guvernări stabile și competente, țara riscă să ajungă în situația de a apela la un împrumut de urgență de la Fondul Monetar Internațional. Economistul Adrian Negrescu, într-o intervenție la România TV, a fost unul dintre cei mai vocali critici, subliniind că liderul AUR a făcut gafe uriașe de comunicare, a transmis mesaje contradictorii pe teme economice, mesaje polarizante, ceea ce i-a afectat serios șansele în turul decisiv.

"Eu cred că accesarea unui program de finanțare de la FMI ar veni doar în momentul în care, într-adevăr, Nicușor Dan nu ar putea să-și creeze un guvern format din specialiști cu experiență și expertiză, mai ales în domeniul relațiilor economice, care să știe să negocieze, să pună pe hârtie idei astfel încât să scoată economia țării din criză. Mai ales, trebuie rezolvate, neapărat, toate problemele cu deficitul bugetar. De ce am avea nevoie de banii de la FMI dacă investitorii nu se mai retrag. Gândiți-vă că am fi fost în punctul în care să împrumutăm 50 de miliarde de euro ca să susținem aparatul bugetar. Avem un deficit bugetar care va ajunge, cel mai probabil, la 28 de miliarde de euro. Deci, ne-a trecut glonțul sau riscul pe la ureche. În situația actuală mai există șansa să apelăm la companiile străine, investitorii străini, fondurile de investiții. Altfel, va trebui să apelăm la FMI în cel mai rău caz. FMI dacă va veni în România va veni cu măsurile de austeritate cele mai drastice, adică creșteri majore de taxe

Una dintre marile greșeli ale lui George Simion a fost caracterul radical al discursului, vechile simpatii pentru mișcarea legionară și alte manifestări extreme. Ele, bineînțeles, au speriat publicul rațional, oamenii care înțelegeau pericolul pe care îl pot reprezenta astfel de acțiuni extremiste pentru România, pentru familiile lor, pentru copiii lor. Asta, dincolo de zona economică. Acolo s-au făcut niște greșeli incredibil de mari. Să vorbești de case la un leu, de naționalizări, de tot felul de astfel de idei năstrușnice, ajungi să sperii mediul economic, iar mulți oameni chiar l-au crezut. Bine că am trecut de toate aceste lucruri. Cred că a funcționat tot ceea ce am spus săptămâna trecută, și anume ‘dă-i românului mintea ce de pe urmă’. Iată că a funcționat și, din această perspectivă, sper ca viitorul să ne aducă lucruri pozitive. E momentul să ieșim din zona asta sumbră în care am fost timp de aproape un an de zile, în care riscam să discutăm despre un stat vulnerabil, un stat influențat de măsuri extreme, care puteau să ne ducă, în zona economică, la niște efecte negative pe care nu ni le puteam imagina", a explicat Adrian Negrescu.

