NATO ia în calcul retragerea SUA de pe flancul estic al Europei. Se pregătește o nouă strategie

Declarația a fost făcută de amiralul italian Giuseppe Cavo Dragone, președintele Comitetului Militar al NATO, la finalul reuniunii anuale a acestui for, desfășurată sâmbătă la Riga, capitala Letoniei, transmite agenția EFE.

Comitetul Militar al NATO, cel mai înalt organism militar de decizie al Alianței, reunește șefii de stat major ai celor 32 de state membre. Reuniunea de la Riga a avut pe agendă pregătirea apărării colective și adaptarea structurilor de reacție la noile provocări de securitate. În acest context, discuțiile au vizat și posibila redistribuire a resurselor militare ale Statelor Unite, în special în scenariul în care Washingtonul va aloca mai multe forțe regiunii Indo-Pacific, unde tensiunile cu China și Coreea de Nord sunt în creștere.

„Pentru Statele Unite, NATO este importantă și nu vor lăsa NATO singură. Dar NATO este o alianță militară”, a afirmat Cavo Dragone, răspunzând întrebărilor jurnaliștilor. Oficialul a explicat că este perfect legitim pentru un aliat să-și reorienteze resursele în funcție de amenințările pe care le percepe. „Să presupunem că există o amenințare dinspre regiunea Indo-Pacific. De acord. Vom asista la o retragere parțială a SUA din Europa, dar nu la o abandonare a NATO”, a precizat amiralul italian, subliniind că prezența americană va continua să fie esențială pentru securitatea europeană.

Se pregătește un răspuns coordonat

Întrebat dacă în cadrul reuniunii a fost discutată o eventuală modificare a regulilor de răspuns pentru aeronavele și dronele ostile care pătrund în spațiul aerian al NATO – aluzie directă la aparatele rusești care au încălcat în ultimele luni spațiul aerian polonez, românesc și eston – președintele Comitetului Militar al NATO a confirmat că Alianța pregătește un răspuns coordonat.

În acest sens, el a anunțat lansarea inițiativei „Santinela Estului”, un program menit să consolideze apărarea pe flancul estic al NATO. „Orice amenințare la adresa spațiului aerian, terestru sau maritim al NATO va primi un răspuns ferm și proporțional. Suntem pregătiți. Nu ar trebui să existe nicio îndoială”, a spus Cavo Dragone.

Potrivit oficialului, „Santinela Estului” va presupune intensificarea patrulelor aeriene și creșterea prezenței aliate în statele de pe granița de est a Alianței. Programul vine ca reacție la o serie de incidente recente, între care incursiunile dronelor rusești în spațiul aerian al Poloniei și României, dar și încălcarea spațiului aerian al Estoniei de către trei avioane de vânătoare MiG-31, în data de 19 septembrie. Amiralul a descris aceste episoade ca fiind „comportament imprudent” din partea Rusiei, care sporește riscurile de escaladare accidentală.

Estonia, pregătită să primească inclusiv armament nuclear din partea NATO

La conferința de presă comună de după reuniune a participat și generalul Kaspars Pudans, comandantul-șef al armatei letone. Acesta a declarat că Letonia este pregătită să găzduiască pe teritoriul său avioane NATO capabile să fie echipate cu armament nuclear, dacă Alianța consideră necesară o astfel de măsură.

„O asemenea decizie ar transmite un semnal de descurajare destul de credibil și va fi un semnal de securitate pentru societățile noastre”, a afirmat Pudans. Estonia și-a exprimat anterior aceeași disponibilitate, semn al determinării țărilor baltice de a-și întări postura de apărare în fața provocărilor Moscovei.

Reuniunea Comitetului Militar de la Riga a avut loc pe fondul unei tensiuni persistente pe flancul estic al NATO, la peste doi ani de la declanșarea invaziei ruse în Ucraina. Statele membre continuă să trimită trupe, avioane și echipamente în regiune pentru a asigura o prezență disuasivă constantă. Totodată, Alianța lucrează la modernizarea planurilor de apărare colectivă, pentru a putea răspunde mai rapid la orice agresiune împotriva unui stat membru.