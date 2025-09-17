Napolact, în mâinile unui oligarh apropiat de Viktor Orbán. Burduja: Motiv de îngrijorare pentru securitatea României

Guvernul de la Budapesta a blocat marți tentativa unei companii străine de a prelua producătorul de lactate Alföldi Tej Kft, decizia fiind justificată prin „protejarea intereselor naționale” și temeri privind siguranța aprovizionării. Cum Alföldi Tej asigură aproape 20% din colectarea de lapte crud din Ungaria, autoritățile au avertizat că o eventuală vânzare ar fi periculoasă – riscând exportul materiilor prime, creșterea prețurilor sau dispariția unor branduri locale, potrivit presei internaționale.

Discuții similare apar acum și în România, în jurul tranzacției prin care grupul maghiar Bonafarm – controlat de miliardarul Sándor Csányi – vrea să preia Napolact de la FrieslandCampina. Subiectul a generat controverse, mai ales după ce fostul ministru Sebastian Burduja, consilier onorific al premierului Ilie Bolojan, a cerut oficial oprirea acestei achiziții.

Sebastian Burduja solicită oficial blocarea preluării Napolact

Burduja avertizează că transferul Napolact – care include fabricile din Cluj-Napoca și Târgu Mureș și aproximativ 400 de angajați – ridică probleme de securitate națională, având în vedere că Sándor Csányi, apropiat al premierului Viktor Orbán, deține controlul total asupra Bonafarm. El solicită un raport de specialitate, avize din partea SRI și SIE și analiza dosarului de către Comisia pentru Examinarea Investițiilor Străine Directe (CEISD).

“Profilul domnului Sándor Csányi transcende calitatea de simplu investitor privat, conturându-se ca un pilon central al modelului de capitalism de stat promovat de guvernul condus de domnul Viktor Orbán. Legăturile sale strânse și documentate cu premierul Viktor Orbán indică un model economic în care marile conglomerate nu acționează independent de agenda politică a guvernului, ci devin, în esență, instrumente pentru proiectarea puterii economice și politice a statului maghiar în regiune.

Prin urmare, o investiție realizată de Bonafarm în România nu poate fi evaluată ca o simplă decizie de afaceri a unei companii private, ci trebuie analizată ca o potențială extensie a strategiei unui stat ale cărui politici au intrat frecvent în conflict cu principiile Uniunii Europene și interesele naționale ale României”, a declarat Sebastian Burduja.

Avertismentul lansat de fostul ministru al Energiei

Acesta amintește și de legăturile lui Csányi cu Rusia și China, dar și de controversa stârnită în fotbal, unde, ca președinte al Federației Maghiare și vicepreședinte UEFA și FIFA, a solicitat ca simbolul „Ungariei Mari” să fie permis pe stadioane internaționale – un gest pe care Burduja îl consideră o provocare la adresa Constituției României.

În plus, politicianul avertizează că Bonafarm ar putea folosi influența politică pentru a obține avantaje pe piața românească, afectând concurența loială și ordinea economică. Deși grupul este înregistrat în Uniunea Europeană, conexiunile lui Csányi cu state terțe și acțiunile sale ridică, în opinia lui Burduja, riscuri care trebuie analizate inclusiv de Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT), dat fiind că agricultura și securitatea alimentară fac parte din atribuțiile acestuia.

