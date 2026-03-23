DCNews Stiri Motivul trist pentru care copiii lui Michael Jackson nu au putut beneficia de averea artistului
Data publicării: 19:45 23 Mar 2026

Motivul trist pentru care copiii lui Michael Jackson nu au putut beneficia de averea artistului
Autor: Dana Mihai

Motivul trist pentru care copiii lui Michael Jackson nu au putut beneficia de averea artistului - Imagine realizata cu AI

De la moartea tragică a "Regelui Pop" în urmă cu aproape două decenii, au existat multe întrebări despre cine a moștenit ce din averea sa uriașă.

Este firesc să credem că familia sa ar primi partea ei, însă lucrurile nu sunt întotdeauna atât de simple.

În 2009, vestea șocantă a fost difuzată de toate marile posturi TV: Michael Jackson a murit la vârsta de 50 de ani, iar de atunci a început o adevărată luptă în familia Jackson. După moartea artistului, averea sa a continuat să genereze aproximativ o jumătate de miliard de dolari în doar trei ani, potrivit Forbes.

Cum a continuat să producă milioane după moarte

Datorită filmului "This Is It", el a obținut un avans de 60 de milioane de dolari, precum și un nou contract pentru înregistrările sale, care a adus 250 de milioane de dolari. De asemenea, turneul "Immortal World Tour" realizat de Cirque du Soleil a generat peste 75 de milioane de dolari în 2012.

Așadar, nu este deloc surprinzător că au existat dispute pentru acești bani.

De ce copiii nu au primit niciun ban

Deși Jackson și-a lăsat averea familiei, aceasta este încă subiect de dezbatere și în prezent, iar copiii săi nu au primit niciun cent din cele 85 de milioane de dolari.

Citește și: Michael Jackson a murit... dator. Câte milioane de dolari ar fi avut de dat înapoi și ce i-a mai rămas în conturi

Din cauza unui conflict între regretatul interpret al hitului "Thriller" și IRS (fiscul american) privind o datorie fiscală, cei trei copii ai săi, Prince (27 de ani), Paris (26 de ani) și Bigi (cunoscut și ca Blanket, 22 de ani), nu pot accesa banii până la rezolvarea situației. Deși primesc o alocație din averea tatălui și sunt "foarte bine îngrijiți", ei nu beneficiază încă de moștenirea care li se cuvine.

Un comunicat obținut de PEOPLE spune:

"Din rapoartele anuale furnizate instanței de succesiune, care sunt publice, oricine poate vedea că administratorii averii îi oferă mamei lui Michael și copiilor săi sume considerabile de bani pentru a-i întreține.

Administratorii averii au o relație foarte bună cu copiii lui Michael și ori de câte ori au nevoie de ceva, lucrează împreună cu ei pentru a se asigura că au parte de cele mai bune condiții, așa cum și-ar fi dorit Michael”

În testamentul său, depus în 2002, se preciza că bunurile sale vor fi plasate în "Michael Jackson Family Trust", 20% din bani urmând să fie donați în scopuri caritabile, iar restul să fie împărțit într-un trust pe viață pentru mama sa, Katherine Jackson, și un trust pentru cei trei copii ai săi.

Cine NU apare în testament

Tatăl său, creatorul Jackson Five, Joe Jackson, precum și frații, surorile și fostele sale soții nu apar în testament. 

Cu toate acestea, tatăl său a încercat să obțină o parte din bani, însă cererea i-a fost respinsă în 2009.

Judecătorul Mitchell Beckloff a declarat atunci:

"Joe Jackson nu primește nimic din această avere. Aceasta a fost decizia fiului său"

În prezent, Bigi se află într-o dispută legală cu bunica sa, Katherine, după ce ar fi depus documente pentru a o împiedica să folosească banii din averea tatălui său pentru plata cheltuielilor juridice.

