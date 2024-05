Motivul din spatele schimbării ministrului rus al Apărării. Istoricul Mihail Dobre: Ce a învățat Putin când era agent activ în KGB / video

Mihail Dobre a explicat, în exclusivitate pentru DC News și DC News TV, de ce Vladimir Putin l-a înlocuit pe ministrul rus al Apărării și a pus în locul său un economist.

„Ce este foarte important, dincolo de propagandă, ne uităm la raportul de forțe. Rusia este un stat care are o economie care avea un produs intern brut, înainte de război, întemeiat în proporție de 40% pe vânzare de materii prime, produse energetice. Are un PIB care este apropiat de cel al Spaniei, sub produsul intern brut al tuturor statelor care sunt în G7, sub produsul intern brut ale celui mai mic din cele trei state europene care în acest moment sunt în G7, și anume, Italia.

Noi vorbim despre un stat, în perioada războiului industrial, care nu are forță să facă acest lucru. Ce a reușit? A reușit să transforme economia. Vă rog să vă uitați la ultima măsură. Putin nu face des schimbări, în ceea ce privește structura de conducere a statului rus. A înlocuit ministrul Apărării. A pus un economist, un economist legat de capacitatea Rusiei de a-și reorganiza, reașeza producția pe principii de război. Ceea ce și face.”, a spus Mihai Dobre.

„Putin știe foarte bine că nu trebuie să se ducă în acea zonă"

Mihail Dobre a comparat economia europeană cu cea a Rusiei, evidențiind faptul că economia rusă este orientată spre necesitățile războiului, spre deosebire de cea europeană. Potrivit istoricului, Putin a înțeles că URSS a pierdut Războiul Rece din cauza sufocării economice. Acum, el evită să repete această greșeală și încearcă să mențină un echilibru între efortul militar și stabilitatea economică a Rusiei.

„Economia europeană nu este pe criterii de război, așa cum este economia Rusiei. Statele occidentale nu alocă un procent mare din produsul lor intern brut, mă refer la marii jucători din UE, dar acel procent pe care îl alocă, în cifră reală, înseamnă foarte mult.

Rusia, URSS, în perioada Războiului Rece, avea un produs intern brut cam o pătrime din cel american. Ronald Reagan a văzut acest lucru și a plusat pe cursa înarmărilor. Americanii au dus, în perioada celor două mandate ale președintelui Reagan, partea alocată din PIB pentru apărare între 5% și 9%. Ca să dea replică, URSS a dus între 18% și 30%. Putin era agent activ în KGB și este pe deplin conștient cu privire la motivul pentru care URSS a pierdut Războiul Rece: pentru că s-a sufocat economic. El știe foarte bine că nu trebuie să se ducă în acea zonă.

Eu interpretez mutarea de acum legată, cu precădere, de nevoia de a asigura echilibru între efortul de război și menținerea economiei rusești de așa manieră încât să nu se ajungă la prăpastie. A pus la Apărare un specialist în economie astfel încât economia rusă să poată, în același timp, să susțină efortul de război, dar și să susțină capacitatea de funcționare a societății rusești, motiv pentru care nu avem proteste în Rusia, sau avem foarte puține.", a spus Mihail Dobre la emisiunea #Rezist, cu Oana Stănciulescu, de pe DC News și DC News TV.

