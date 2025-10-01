€ 0.0000
Data publicării: 23:08 01 Oct 2025

Moscova stagnează pe front: Cele mai slabe câștiguri teritoriale din mai încoace. Au scăzut cu aproape jumătate
Autor: Tiberiu Vasile

razboi-rusia-ucraina_27162800 Sursa foto: https://www.freepik.com/, @fabrikasimf
 

Rusia a înregistrat în septembrie cele mai mici câștiguri teritoriale din ultimele luni în Ucraina, avansul forțelor sale reducându-se cu aproape jumătate.

Ritmul avansurilor teritoriale ale forțelor ruse în Ucraina a scăzut abrupt în septembrie: Moscova a cucerit cu circa 44% mai puțin teren decât în august, adică aproximativ 259 de kilometri pătrați, arată analiza DeepState preluată de Kyiv Independent - cel mai slab rezultat înregistrat din mai încoace. În termeni macroscopici, Rusia controlează în prezent aproximativ 20% din teritoriul Ucrainei.

Concluziile apar din monitorizarea zilnică a liniei frontului realizată de DeepState, un colectiv de analiză militară apropiat Kievului, care se bazează pe informații din surse deschise pentru a urmări evoluțiile operaționale. Datele relevă că septembrie a adus o încetinire clară a avansului rus comparativ cu luni anterioare.

Cele mai semnificative pierderi teritoriale pentru Ucraina s-au consemnat în sectorul Novopavlivka, în regiunea Donețk - o zonă pe care forțele ruse încă nu au cucerit-o integral și unde, potrivit analizei DeepState, se dau cele mai grele lupte de pe întreg frontul. În apropierea orașului strategic Pokrovsk, ucrainenii continuă să mențină pozițiile defensive, deși amenințarea rusească rămâne acută.

Confruntări de stradă - apărarea „în adâncime” a Ucrainei e aproape inexistentă aici

DeepState notează dificultatea confruntărilor urbane: „Costul fiecărui metru de pământ este aici mult mai mare”. Analiștii explică că apropierea trupelor ruse de Pokrovsk dinspre sud a transformat luptele în confruntări de stradă mult mai complexe decât cele purtate pe teren deschis, iar apărarea „în adâncime” a forțelor ucrainene în această zonă este aproape inexistentă.

În pofida presiunii, forțele ucrainene au obținut unele succese defensive și chiar contraatacuri: în ultimele săptămâni au recucerit sate și localități mici în regiune și au respins în septembrie o încercare rusă de a avansa 15–20 km spre autostrada Dobropillia –Kramatorsk, arteră vitală pentru apărarea sectorului Pokrovsk.

Avantajul numeric rus urcă frecvent la 4 la 1 și în unele puncte chiar la 6 la 1

Oficialii ucraineni recunosc însă disproporția de forțe. Şeful forţelor armate ucrainene, Oleksandr Sîrskîi, a declarat că, pe front, Rusia dispune în ansamblu de o superioritate de aproximativ 3 la 1 în oameni şi mijloace. În sectoarele prioritare pentru Moscova, unde Kremlinul concentrează majoritatea trupelor, avantajul rus urcă frecvent la 4 la 1 și în unele puncte chiar la 6 la 1.

Totodată, Sîrskîi susține că armata ucraineană a reușit să stabilizeze axele unde situația se deteriorase cel mai mult, menționând în mod expres liniile de apărare de la Dobropillea, Pokrovsk, Novopavlovsk și Lîman. Stabilizarea acestor sectoare rămâne, însă, fragilă și dependentă de capacitatea Ucrainei de a contrabalansa superioritatea numerică și materială a adversarului, conform Kyiv Independent.

ucraina
rusia
razboi
donetk
x close