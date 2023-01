Sunt lucrări care ”nu au trecut testul timpului și nu corespund realității ” și, prin urmare, nu vor mai face parte din programa școlară din Rusia. Duma de Stat, camera inferioară a Parlamentului rus, a propus excluderea textelor precum Arhipelagul Gulag al laureatului Premiului Nobel, Aleksandr Soljenițîn și alte titluri din lumea educației naționale, potrivit Il Giornale.

În locul lor va fi loc pentru autorii sovietici care, dimpotrivă, ”conservă memoria istorică ” a țării. Scopul declarat al Moscovei este de a restabili ”justiția istorică ” și de a ”insufla studenților doze mari de patriotism”.

Moscova adaptează programa școlară

”Anul acesta, vor fi aduse modificările necesare în programa de literatură școlară și cel puțin o serie de lucrări ale autorilor sovietici, inclusiv ”Tânăra gardă”, a lui Alexander Fadeev și ”Zăpada caldă”, a lui Yuri Bondarev, ar trebui să revină în programa școlară”, a spus Dmitri Vyatkin, adăugând că alte lucrări, dimpotrivă, ar trebui eliminate făcând referire la lucrări care ”nu au trecut testul timpului”, care ”nu corespund realității”, care conțin ”bârfe sub formă de versiuni, așa cum a scris și cântat Vysotsky”, ei bine, aceste texte ”ar trebui, fără îndoială, excluse din programa școlară”.

Arhipelagul Gulag, cartea interzisă

Romanul lui Alexandru Soljenițîn, Arhipelagul Gulag, este despre represiunile care au avut loc în anii Uniunii Sovietice. A fost inclusă în programa școlară obligatorie în 2009.

În ianuarie 2023, în plin război din Ucraina, Putin a anunțat că lucrările clasicilor sovietici, precum The Young Guard a lui Alexander Fadeev și How Steel Was Tempered a lui Nikolai Ostrovsky, ar trebui să revină în programa școlilor.

