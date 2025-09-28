Momentul în care William va fi rege, mai aproape ca niciodată. Pregătirea lui George deja a început

În cei trei ani de când au devenit Prinț și Prințesă de Wales, viața lui William și a lui Kate s-a schimbat în moduri pe care nu și le-ar fi putut imagina.

Cu Regele Charles încă sub tratament pentru cancer și cu incertitudinea privind starea lui de sănătate pe termen lung, rolul Prințului William ca moștenitor direct nu a fost niciodată mai important. Regele însuși a vorbit despre „experiența descurajantă și, uneori, înfricoșătoare” cu care se confruntă pacienții cu cancer, o mărturisire rară care subliniază gravitatea momentului, scrie Mirror.

"Coroana nu a fost niciodată mai aproape de William"

„Coroana nu a fost niciodată mai aproape de Prinț decât este acum. Boala tatălui său a fost un memento dureros că acum e rândul lui, și s-ar putea să nu fie prea departe în viitorul apropiat”, spune comentatoarea regală Katie Nicholl.

Charles a devenit monarh la 73 de ani, în 2022, devenind cea mai în vârstă persoană din istoria britanică care a urcat pe tron, dar a fost diagnosticat cu cancer la doar câteva luni după încoronare. Deși și-a reluat atribuțiile ușoare anul trecut, a fost internat din nou în martie, după ce a suferit efecte secundare adverse ale tratamentului.

Acea sperietură a fost descrisă drept un „mic hop în drum”, dar hotărârea regelui de a continua a fost clară. Se știe că Regina Camilla își dorește ca soțul său să reducă angajamentele oficiale, dar întrebată recent dacă acesta ar putea să o ia mai ușor, ea a răspuns: „Visează”. În timpul vizitei de stat de patru zile în Italia, în aprilie, Camilla a adăugat: „Îi place munca și asta îl ține în viață. Cred că e minunat: dacă ai fost bolnav și te recuperezi, acum vrea să facă tot mai mult. Asta e problema”.

În ultima zi a vizitei, Charles a părut să facă referire la propria mortalitate plantând un copac la Roma: „Sper să trăiesc suficient de mult să văd puțin din creșterea copacului”, a spus el.

"Cel mai mare atu al monarhiei"

Indiferent de hotărârea tatălui său de a continua, responsabilitățile lui William au crescut în ultimele luni, Kate revenind și ea pentru a-l sprijini la evenimente cheie.

„William și Kate sunt în prim-planul Casei Regale și au devenit cel mai mare atu al monarhiei. Au un rol esențial în asigurarea continuității și calmului, atunci când în spatele scenei a fost adesea totul, mai puțin calm”, spune expertul regal Duncan Larcombe.

În decembrie 2024, William l-a înlocuit pe rege la redeschiderea catedralei Notre-Dame din Paris, unde a avut o întâlnire privată cu președintele ales al SUA, Donald Trump, pentru a discuta relația dintre Marea Britanie și SUA.

În aprilie, a participat la funeraliile Papei Francisc la Roma în locul lui Charles. Protocolul impune ca suveranul să nu participe la funeraliile liderilor religioși sau politici străini, dar William și-a susținut rolul alături de politicieni și demnitari internaționali, inclusiv premierul Sir Keir Starmer.

Cea mai puternică armă a lui William și Kate

În iulie, William și Kate l-au primit la RAF Northolt președintele Franței, Emmanuel Macron, și soția sa Brigitte, înainte de a-i sprijini pe Charles și Camilla la un banchet de stat la Castelul Windsor, coordonat de bucătarul Raymond Blanc. William și Kate au avut, de asemenea, un rol vital în vizita de stat a președintelui Trump și a primei doamne Melania. „Ei sunt foarte conștienți de rolurile lor acum și știu cum să utilizeze cea mai puternică armă a lor: soft power-ul fenomenal”, spune Katie.

„William a stăpânit acea abilitate extrem de importantă a diplomației și, deși a vizitat multe zone politice sensibile, precum Orientul Mijlociu și Ucraina, nu a fost niciodată acuzat că ar fi politic în mod evident”, a mai spus experta regală.

Având toate calitățile necesare pentru un rege în așteptare, Katie crede că William este mai mult decât pregătit pentru ceea ce urmează: „Asistenții cu care am vorbit și cei care îl cunosc cel mai bine spun că este absolut pregătit. Desigur, nu vrea să se gândească la acest moment. Își iubește tatăl și vrea să fie alături de el mult timp, dar atunci când va veni vremea, va fi gata”.

Ce fel de rege vrea să fie William

Când va veni acea zi, William va dori să reducă fastul. „Încerc să fac lucrurile diferit și pentru generația mea”, a spus el în Africa de Sud, în noiembrie. „O fac poate cu un ‘R’ mai mic la regal, dacă vreți, poate e o formulare mai bună”.

Fără îndoială influențat de tatăl său, accentul lui ca rege va fi pe compasiune și bunăstarea tuturor. Speranțele lui William pentru o societate mai echitabilă sunt cel mai evident vizibile prin inițiativa Homewards, care urmărește ca în Marea Britanie să nu mai fie persoane fără adăpost.

„Cred cu pasiune că poate și trebuie să fie eradicată. Cred că dreptul fiecăruia la o locuință sigură și stabilă ne ajută pe toți”, a spus el la un moment dat.

William a început, de asemenea, să-l pregătească pe George pentru viitor. Al doilea moștenitor în linia de succesiune a împlinit 12 ani în iulie și devine tot mai vizibil la evenimente regale.

„William știe că publicul trebuie să se îndrăgostească de George încă de când este copil. Trebuie să aibă o prezență, nu poate fi ținut sub cheie până la 18 ani. În același timp, William nu vrea ca George să fie expus la același nivel ca el și Harry când erau copii, așa că totul trebuie făcut foarte atent”, a mai spus experta.