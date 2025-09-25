Momentul când Zelenski este dispus să plece din fruntea Ucrainei

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, a acordat un interviu, pentru Axios, la New York, în care a spus, printre altele, că este dispus să nu mai fie președinte după terminarea războiului cu Rusia.

Întrebat dacă ar accepta să facă alegeri în situația în care s-ar ajunge la un acord de încetare a focului pentru câteva luni, Zelenski a răspuns afirmativ.

Ce i-a transmis lui Donald Trump

Zelenski a spus că i-a transmis lui Donald Trump, în cadrul întâlnirii de marți, că, în situația unui astfel de acord, ”putem folosi această perioadă de timp, iar eu pot transmite acest semnal parlamentului”.

Zelenski a mai declarat că oamenii ar putea dori ”un lider cu un nou mandat”, cu scopul de a lua hotărârile majore necesare pentru o pace de lungă durată.

Mandatul lui Zelenski trebuia să se încheie în mai 2024

Amintim că Volodimir Zelenski a fost ales în funcția de președinte al Ucrainei, cu o victorie mare, în anul 2019. Dacă războiul cu Rusia nu ar fi existat, mandatul său de 5 ani ar fi urmat să se încheie în luna mai 2024. Popularitatea sa a urcat până la aproape 90% în primele luni de conflict, notează Axios.