Modificări în circulația trenurilor: mai multe curse anulate în datele de 19 și 20 noiembrie

Măsura este necesară pentru asigurarea condiţiilor optime de circulaţie şi siguranţă pe una dintre cele mai utilizate rute feroviare din jurul Capitalei.

Potrivit comunicatului transmis de operatorul feroviar, pe perioada lucrărilor vor fi anulate două trenuri de noapte, care fac legătura directă între Gara de Nord şi Aeroportul Henri Coandă. Este vorba despre:

R-M 7903 Bucureşti Nord – Parc Mogoşoaia – Aeroport Henri Coandă, cu plecare la ora 01:50, şi

R-M 7906 Aeroport Henri Coandă – Parc Mogoşoaia – Bucureşti Nord, cu plecare la ora 02:32.

CFR Călători recomandă pasagerilor care aveau planificate călătorii în intervalul menţionat să verifice orarul actualizat al trenurilor înainte de plecare, pentru a evita eventualele neplăceri.

Trenuri suplimentare pentru asigurarea legăturii cu aeroportul

Pentru a menţine continuitatea transportului între Gara de Nord şi Aeroport, compania feroviară a decis introducerea unor trenuri suplimentare, care vor circula în locul garniturilor anulate sau modificate. Astfel, în noaptea de 18 spre 19 noiembrie şi 19 spre 20 noiembrie, vor fi operate următoarele curse speciale:

R-M 7961 Bucureşti Nord (plecare 00:30) – Aeroport Henri Coandă,

R-M 7962 Aeroport Henri Coandă (plecare 00:39) – Bucureşti Nord,

R-M 7964 Aeroport Henri Coandă (plecare 01:39) – Bucureşti Nord,

R-M 7963 Bucureşti Nord (plecare 03:30) – Aeroport Henri Coandă,

R-M 7966 Aeroport Henri Coandă (plecare 04:32) – Parc Mogoşoaia – Bucureşti Nord.

Aceste trenuri vor prelua fluxul de călători de la garniturile R-M 7901, R-M 7902, R-M 7904, R-M 7905 şi R-M 7908, care nu vor circula în zilele respective.

Recomandări pentru pasageri

CFR Călători îi sfătuieşte pe pasageri să consulte site-ul oficial al companiei (www.cfrcalatori.ro), aplicaţia CFR Călători sau să se adreseze personalului din gări pentru informaţii actualizate privind circulaţia trenurilor. De asemenea, compania recomandă prezentarea cu câteva minute înainte de plecare, pentru a evita întârzieri cauzate de lucrările în desfăşurare.

Operatorul precizează că aceste modificări sunt temporare şi că, după finalizarea verificărilor tehnice, traficul feroviar pe ruta Bucureşti Nord - Aeroport Henri Coandă va reveni la programul obişnuit.

Context: lucrări periodice de întreţinere

Ruta feroviară dintre Gara de Nord şi Aeroportul Henri Coandă a fost inaugurată în decembrie 2020 şi reprezintă una dintre cele mai importante conexiuni directe între Capitală şi aeroport. Linia este intens utilizată, în special de pasagerii care ajung sau pleacă din România pe timp de noapte, când traficul rutier este redus.

Lucrările anunţate de CFR fac parte dintr-un program mai amplu de întreţinere şi verificare periodică a infrastructurii feroviare, derulat pentru a asigura funcţionarea în condiţii de siguranţă şi confort pentru călători.

Reprezentanţii CFR Călători au subliniat că aceste intervenţii sunt necesare şi programate în intervale de trafic redus, pentru a diminua impactul asupra pasagerilor.

Revenirea la programul normal

După finalizarea lucrărilor, începând cu 21 noiembrie, trenurile care asigură legătura între Gara de Nord şi Aeroportul Henri Coandă vor circula conform graficului obişnuit. CFR Călători mulţumeşte pasagerilor pentru înţelegere şi asigură că modificările din zilele de 19 şi 20 noiembrie sunt doar o măsură temporară, menită să asigure siguranţa traficului feroviar.