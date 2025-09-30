Misterul ”celui mai scump hamburger” din lume. De ce sunt interzise recenziile

Hamburgerul a fost creat de un bucătar influencer, Bosco Castro. Însă cei care vor să îl încerce trebuie să încheie un pact de confidențialitate, pentru un preț de 9.440 de euro.

”Acest hamburger nu este un fel de mâncare, ci o experiență de lux extrem”, nu un simplu slogan, ci o dogmă de inspirație profană și bască, la fel ca Bosco Castro, cunoscut și sub numele de bucătarul-influencer BdeVikingo (omul urăște să fie numit ”chef”). El este proprietar al unui steakhouse din Cabrera de Mar, la aproape 30 km de Barcelona, Bosco Castro revendică titlul pentru ”cel mai scump hamburger din lume”.

Care sunt ingredientele

Deoarece este vorba de ”lux extrem”, unde valoarea materiilor prime nu justifică singură nota finală, hamburgerul își propune să fie, pur și simplu, inaccesibil. Puterea financiară nu garantează în niciun fel posibilitatea de a-l gusta: adevărata limită este dată de o selecție secretă a clientelei, bazată pe criterii necunoscute.

Nu papilele gustative trebuie să se bucure de hamburger, ci ego-ul...

Singurele detalii confirmate, cu privire la ingrediente, sunt trei dintre ”cele mai bune” tipuri de carne din lume, ”cea mai exclusivistă” brânză europeană și un sos pe bază de „un distilat prețios”. Conform echipei de la Aupa, nu papilele gustative trebuie să se bucure de hamburger, ci ego-ul: conștientizarea că ai reușit să ai ocazie unică, rezervată câtorva ”aleși”, indiferent de posibilitățile financiare. ”Interesant nu e ce conține, ci ceea ce reprezintă”, a spus BdeVikingo, indicând că acest hamburger ar merita mai degrabă un studiu semiotic decât o rubrică de meniu.

Video

Pactul de confidențialitate

Valoare, prestigiu, exclusivitate și inaccesibilitate plus marketing, toate aceste lucruri însoțesc degustarea hamburger-ului. Cu privire la selelcție, logica este sfidată. Pentru a primi o ”invitație formală”, clientul trebuie să răspundă la mai multe întrebări generale despre profesie, origine, motivație, poate chiar și... parfumul preferat. O listă de aproape zece întrebări misterioase, cu răspuns deschis, cu scopul de a obține o invitație care, în cea mai bună situație, va fi valabilă abia din februarie, anul 2026, fiind prima dată disponibilă.

De ce sunt recenziile interzise

BdeVikingo are peste 1,5 milioane de urmăritori pe Instagram a dorit ca recenziile să fie interzise. Cei care au avut deja privilegiul de a-l gusta nu au voie să își exprime părerea, potrivit pactului semnat.

Deoarece este o experiență privată, cu scopul de a proteja rețeta și secretele sale, fiecare client trebuie să semneze un pact de confidențialitate ce interzice nu doar recenziile gastronomice, dar și fotografierea preparatului, cu excepția situației în care farfuria este goală. Astfel, nimeni nu va putea descrie acest hamburger, însă se așteaptă să fie dorit de toată lumea. Misterul crește nu prețul, care oricum este prea mare, ci dorința de a face această experiență, scrie Corriere della Sera.