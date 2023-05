Miopia la copii – cum ținem pe loc procesul degenerativ și ce soluții avem? Totul despre miopie, cu Dr. Sînziana Istrate, medic primar oftalmolog

Discutăm mai multe despre acest subiect cât și despre soluțiile la care putem apela cu succes în tratarea miopiei, cu Dr. Sînziana Istrate, medic primar oftalmolog.

Ce este miopia?



Miopia este o afecțiune sau un viciu de vedere care se manifestă prin imposibilitatea de a distinge cu claritate obiectele aflate la distanță. Acest fenomen apare pe fondul unei imperfecțiuni anatomice a globului ocular, care la copiii miopi este ușor alungit.



Dr. Sînziana Istrate, medic primar oftalmolog: „Miopia este un viciu de refracție cauzat de faptul că, în perioada de creștere a copilului, ochiul tinde să devină ceva mai lung decât în mod normal. Astfel, un copil de 6 ani, care ar trebui să aibă o dioptrie de +1,5, poate atinge -0,75, lucru care ne spune că lungimea ochiului este mai mare, deci, fenomenul de creștere este accelerat. Misiunea noastră, ca medici, este de a încerca orice metodă prin care să prevenim accentuarea miopiei la copil”.

Această formă alungită a ochiului modifică în interior mecanismul de refracție, astfel că imaginea nu se mai formează la nivelul retinei, ci undeva în fața ei. Din acest motiv, imaginea obiectelor aflate la distanță apare în ceață, copilul manifestând un efort suplimentar de a distinge mai clar.

Care sunt semnele miopiei?



Primele semne ale miopiei sunt resimțite mai mult în primii ani de școală, când copiii exersează mai mult lucrul de aproape. Uneori pot comunica această neputință, însă de cele mai multe ori, ei tind să normalizeze acest fenomen, instalat din aproape în aproape.

Dr. Sînziana Istrate, medic primar oftalmolog: „Copiii nu știu, din păcate, să exprime această problemă. Totuși, rămâne treaba părinților să verifice dacă, într-adevăr, copilul vede bine cu fiecare ochișor în parte. De exemplu, un caz interesant pe care l-am întâlnit a fost: o mămică relata că fiul ei ar avea un păienjenel pe ochi. Acesta a fost primul indiciu că ceva nu este în regulă și l-a adus la un control oftalmologic”.

Semnele pe care un părinte ar trebui să le urmărească la propriul copil ar fi, în primul rând, dacă există cazuri de miopie în familie, să efectueze preventiv, o evaluare a vederii. Alte tipuri de comportament și simptome care ar trebui să dea de gândit părinților ar fi dacă observă la copil că: mijește ochii atunci când privește la distanță, sau dacă îi lăcrimează ochii, dacă se freacă des la ochi, obosește pe timpul zilei sau acuză dureri de cap, este cazul să meargă cât mai curând pentru un control oftalmologic.



Factorii de risc ai miopiei și incidența sa la nivel global



Specialiștii atrag atenția asupra statisticilor îngrijorătoare cu privire la creșterea incidenței miopiei la nivel global, în special în zonele urbane, mai dezvoltate.

O lucrare care reflectă această îngrijorare este “Global Prevalence of Myopia and High Myopia and Temporal Trends from 2000 through 2050” publicată în luna Mai 2016 (autori - Holden B.A., Fricke T.R., Wilson D.A., Jong M., Naidoo K.S., Sankaridurg P., Wong T.Y., Naduvilath T.J., Resniko_ S.), care arată că până în anul 2050, cinci miliarde de oameni ar putea fi afectați de miopie.



Dr. Sînziana Istrate, medic primar oftalmolog: „Ne confruntăm cu o creștere a numărului de cazuri în cadrul familiilor în care nu există persoane cu miopie, deci în afara factorilor genetici. Studiile ne spun foarte clar că lucrul de aproape trebuie redus la o oră - oră și jumătate în afara școlii. Însă, școala presupunea odinioară să privești la tablă sau în caiet și nu la ecranul laptopului sau tabletei. Era device-urilor înseamnă pentru noi o explozie a numărului de cazuri de miopie”.

O altă metodă de prevenție care trebuie adoptată neapărat, în special de către copiii cu miopie, este reducerea timpului petrecut în fața ecranelor și expunerea la lumină naturală, minimum două ore zilnic, petrecute în aer liber.



Cum tratăm corect miopia?



Până nu demult, miopia era tratată doar prin corectarea vederii, adică prin purtarea ochelarilor care asigurau o vedere clară. Astăzi, odată cu progresul pe care cercetătorii l-au făcut cu privire la procesul degenerativ al miopiei, au fost dezvoltate soluții mult mai avansate.

Tratamentul miopiei, astăzi, urmărește încetinirea pe cât posibil a procesului degenerativ și a creșterii dioptriei. Odată descoperită această afecțiune, efortul va fi concentrat pe menținerea dioptriei, care odată cu dezvoltarea copilului, va tinde să crească, riscând să creeze probleme grave de vedere la vârsta adultă.

Soluția vine de la lentilele inteligente MiYOSMART, prin care reușim cu succes să punem stop progresiei miopiei.



Lentile MiYOSMART au la bază o tehnologie inovatoare – denumită D.I.M.S. (Defocus Incorporated Multiple Segments – segmente multiple încorporate de defocalizare), cu ajutorul cărora pot fi asigurate simultan vederea clară, dar și încetinirea progresiei miopiei, cu rezultate remarcabile.

Dr. Sînziana Istrate, medic primar oftalmolog: „Lentilele MiYOSMART sunt create în baza unui sistem inovator al lentilelor de ochelari. Este ceea ce le face deosebite. Lentilele MiYOSMART vin cu o tehnologie patentată, prin care defocalizarea periferică, ce reprezintă motivul pentru care pornește și galopează miopia, este mult încetinită, cu până la aproximativ 60% rată de control. Este ca și cum ai opri cu 60% timpul în loc pentru creșterea dioptriei acestor copii”.

Eficiența documentată a purtării lentilelor MiYOSMART se ridică la 60%, iar în 21,5% aceasta a fost oprită definitiv din evoluție. (Studiul „Defocus Incorporated Multiple Segments (DIMS) spectacle lenses slow myopia progression: a 2-year randomized clinical trial” care îi are ca autori: Lam CSY, Tang WC, Tse DY, Lee RPK, Chun RKM, Hasegawa K, Qi H, Hatanaka T, To CH. a fost realizat de-a lungul a doi ani de zile și a fost publicat în British Journal of Ophthalmology în data de 29 Mai 2019.)

O perspectivă clară a unei viziuni clare

Lentilele MiYOSMART au reușit cu succes să schimbe paradigma abordării terapeutice a miopiei. Tot mai mulți copii beneficiază astăzi de un plan terapeutic cu beneficii pe termen lung, în contextul în care miopia a luat o amploare nedorită la nivel global, asupra căreia era imperios necesar să intervenim cu o soluție.

Informarea corectă este primul pas către alegerea celei mai bune soluții pentru sănătatea vederii copiilor. De aceea, HOYA Lens România se implică activ în campanii de educare și informare, alături de specialiști în oftalmologie și optometrie.

