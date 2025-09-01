Data actualizării: | Data publicării:

Ministerul Mediului relansează Rabla pentru persoane fizice. Ce buget va avea programul

Autor: Andreea Deaconescu | Categorie: Stiri
Sursa foto: Freepik
Sursa foto: Freepik

Programul Rabla, unul dintre cele mai populare și longevive programe guvernamentale de sprijin pentru achiziția de autoturisme noi, revine în această toamnă. Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat că sesiunea destinată persoanelor fizice va începe cel târziu la finalul lunii septembrie, cu un buget total de 200 de milioane de lei.

„Programul Rabla pentru persoane fizice – avem până vineri în transparență ordinul, apoi el va fi lansat, apoi e perioada de înscriere pentru dealeri, pentru că vor mai fi încă dealeri noi care se vor putea înscrie pe noul program, asta înseamnă vreo 10 zile lucrătoare și apoi lansăm pentru persoane fizice. Deci cel târziu la finalul lunii septembrie, pe calendarul pe care l-am agreat cu AFM-ul, nu ar trebui să se ducă mai târziu de septembrie”, a declarat Diana Buzoianu.

De la debutul său, în 2005, Rabla a avut un rol esențial în înnoirea parcului auto din România. Conform datelor Administrației Fondului pentru Mediu, programul a dus la casarea a peste 1 milion de autoturisme vechi și la achiziția a mai bine de 700.000 de mașini noi. În unele perioade, Rabla a generat chiar și două treimi din totalul vânzărilor de autoturisme, cum s-a întâmplat în anii 2010 și 2021.

Pe lângă efectele benefice asupra mediului și siguranței rutiere, programul a avut un impact economic consistent. Pentru fiecare leu investit de stat, s-au întors cel puțin 1,5 lei prin taxe și impozite, potrivit estimărilor oficiale. În plus, producători precum Dacia și Ford s-au numărat printre principalii câștigători, cu vânzări substanțiale generate de subvențiile oferite.

Ministerul Mediului confirmă că valoarea voucherelor rămâne neschimbată față de începutul anului. „Voucherele pentru mașinile cu motor termic, cele hybrid, plugin hybrid rămân la fel cum erau prevăzute inițial, pentru cele electrice va rămâne la 18.500 lei voucherul. 200 de milioane de lei este bugetul total”, a precizat ministra Diana Buzoianu.

Suspendarea temporară a programului în prima parte a anului a avut efecte vizibile pe piața auto. Importurile de mașini second-hand, multe nefiscalizate și mai vechi de opt ani, au crescut cu peste 30%. În ceea ce privește segmentul mașinilor verzi, dependența de sprijinul statului rămâne evidentă. Reducerea la jumătate a subvenției pentru automobilele electrice în 2024 a dus la o scădere de 40% a vânzărilor.

