Mii de camioane ucrainene, blocate la granița cu Polonia - Video

Şoferii polonezi de camioane au blocat la începutul lunii noiembrie mai multe drumuri către 3 puncte de trecere a frontierei cu Ucraina, cu scopul de a protesta faţă de ceea ce ei consideră a fi lipsa de reacţie a guvernului la pierderea de afaceri în faţa concurenţilor străini, de la invazia Rusiei în Ucraina, în februarie 2022.

Oficialii ucraineni au spus săptămâna trecută faptul că Kievul şi Varşovia nu au reuşit să ajungă la un acord pentru a opri protestul camionagiilor polonezi.

"Thank you, Polish people, for this "help!""



Thousands of trucks are stuck on the Polish-Ukrainian border due to a blockade by Polish truckers who say Ukrainian drivers are stealing their business



