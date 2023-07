"Autor și actor al propriei drame (in viziunea lui K. Marx) sau proiect( apud J.P.Sartre) OMUL caută mai întâi stimulentul propriei existențe și mai apoi...adevărul ! Iar Saul Bellow, Laureat al Premiului Nobel ne completează superb: Lumea are bani, știință, războaie, politică, anxietăți, boală, nedumeriri. Întregul voltaj! Lumea are putere, iar interesul urmează Puterea.” O astfel de perspectivă ne invită la realism, la evitarea „etichetei personalizate” in favoarea dezbaterii de idei ca in laboratorul de chimie ...suntem atenți la substanțe nu cei care le țin in eprubetă...deși...! Dialogul poate lua startul de la Zidul Berlinului, simbol al divizării Europei, care a fost construit de RDG în august 1961. Scopul său era de a bloca adevărata „hemoragie” a locuitorilor din Berlinul de Est care se îndreptau spre Vest. „Zidul rușinii”, după cum a fost numit atunci în Occident, a fost menit să izoleze ermetic cele două părți ale orașului. Zidul era conceput ca un dispozitiv militar, dotat cu puncte de observare, proiectoare și sârmă ghimpată. El a întruchipată incapacitatea occidentalilor și a sovieticilor de a tranșa problema Berlinului și de a încheia al Doilea Război Mondial printr-un tratat de pace. Urmează, s-o spunem, accelerând mersul istoriei o zi/ noapte celebră. În noaptea dintre 9 și 10 noiembrie 1989, Zidul Berlinului cade”, a subliniat profesorul Mihai Puiu.

A luat sfârșit o întreagă eră

"Lumea întreagă privește acest eveniment ca momentul în care ia sfârșit o întreagă eră. Pentru germani se încheie lunga perioadă de după război. După 28 de ani de separare forțată, familiile și prietenii se pot reuni în sfârșit. Deși evenimentul s-a petrecut rapid și pe neașteptate, cetățenii din RDG ieșeau deja în stradă de mai multe luni pentru a cere schimbări politice și economice. Guvernul Germaniei de Est, care se opune reformelor glasnost și perestroika, lansate deja de câțiva ani în Uniunea Sovietică, nu poate frâna noul exod al populației sale spre vest.

La 9 noiembrie, la lăsarea serii, purtătorul de cuvânt al regimului surprinde jurnaliștii, declarând în mod confuz, că cetățenii RDG pot de acum înainte să plece din țară prin orice punct de trecere a frontierei, fără a avea nevoie de autorizație. Știrea este preluată de îndată de către mass-media occidentală și are un efect imediat: mii de cetățeni din Berlinul de Est se prezintă la punctele de trecere a frontierei. Debordați și fără ordine clare, polițiștii de frontieră ridică barierele. Pentru prima oară după aproape 30 de ani, locuitorii Berlinului de Est pot să treacă liber de cealaltă parte a Zidului. Cortina de Fier se prăbușește, fără a putea ține piept cursului istoriei”, a notat universitarul.

