Mihai Mărgineanu, INFECTAT cu COVID-19: M-a impresionat chiar și pe mine

Fix înainte să plece în vacanță cu familia, actorul Mihai Mărgineanu s-a infectat cu COVID-19, boală ce l-a obligat să rămână la domiciliu pentru două săptămâni, nu înainte de a merge la ”Matei Balș”. Cântărețul a mărturisit pe Facebook că a fost plăcut impresionat de organizarea medicală. După primele zile de boală, s-a simțit mai rău, cu dureri de cap și stare de oboseală, dar, urmând protocolul medical, și-a revenit și a plecat chiar și într-o vacanță cu ”palmieri” și ape ”turcoaz-verzui”.

”A fost o lună ciudată! În jur de 15 aprilie, m-am infectat cu Sars-CoV (adică am făcut Covid) exact înainte cu o zi să plec în vacanță cu ai mei. Fără simptome o formă ușoara și fără complicații, am mers la "Matei Balș" pentru evaluare, am făcut toate analizele care m-au impresionat chiar și pe mine și s-a decis că sunt în regulă. Am fost chiar foarte plăcut impresionat de organizarea medicală și spitalicească de la "Balș"!” a scris actorul și cântărețul Mihai Mărgineanu, pe Facebook.

”M-a durut capul și m-am simțit mahmur”

El a continuat: ”După aia mi-a fost rău și nu mi-a plăcut. M-a durut capul și m-am simțit mahmur mai multe zile. Dar am urmat un protocol medical, am dormit, am râs mult cu fii-mea și cu mama fii-mea, adică Ea (că și Ea a comis-o cu aceeași boală și același tratament). După care ne-a trecut! În două săptămâni, am plecat cu toate alea în ordine și cu masca pe meclă pe unde a vrut mușchiul nost'. A fost frumos și cu succes!”.

”Pe 15 mai m-am întors și îmi cer scuzele de rigoare că n-am pus nicio poză cu fața plină de fericire sau cu ochelari de soare pe ochii destul de chiori în fața palmierilor sau a apelor turcoaz-verzui (așa cum se face la feisbuc), dar asta nu mi se pare că interesează pe nimeni ce fac io în timpul liber.” a mai scris actorul.

În același timp, el a anunțat că de luni, 17 mai, încep filmările pentru sezonul 19 din ”Las Fierbinți”.

Vezi și: Diana Șoșoacă, intervenție în cazul Luis Lazarus: NU are COVID, le-ar plăcea ăstora să aibă

Marcel Ciolacu, către Mihăilă: Vino și explică unde sunt 7.000 de morți! Oricum se va afla adevărul